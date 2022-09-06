“Hồ ly chúa” của TVB bị vạn người ghét bỏ, nay viên mãn bên “Nhị Lang Thần” khiến nhiều người ganh tỵ

Sinh năm 1975, Thang Doanh Doanh lớn lên tại Canada. Gia cảnh của cô rất giàu có nên từ bé nữ nghệ sĩ đã được yêu chiều như công chúa. Nhưng vì có 2 anh trai nên Thang Doanh Doanh có tính khí hơi đàn ông. Mãi đến khi học lên cấp 3 vào lớp câu lạc bộ kịch của trường, cô mới thay đổi trở nên dịu dàng hơn.

Thang Doanh Doanh không phải là gương mặt xa lạ với khán giả truyền hình đặc biệt là những người yêu thích các bộ phim Hong Kong (Trung Quốc) nhiều năm về trước. Cô gắn liền với hình ảnh xấu xí trên màn ảnh thậm chí còn bị gọi là "hồ ly chúa". Nhiều người tò mò cuộc sống hiện tại của Thang Doanh Doanh khi cô ở tuổi 46.

Năm 1994, Thang Doanh Doanh thi hoa hậu ở Canada và giành được vương miện quán quân. Năm 1995, cô lại tiếp tục thi hoa hậu Hoa kiều.

Giống như nhiều mỹ nhân Hoa ngữ, Thang Doanh Doanh bén duyên với sự nghiệp diễn xuất vì được để mắt sau khi tham gia cuộc thi nhan sắc nổi tiếng. Nhờ sở hữu khuôn mặt sắc sảo, thân hình quyến rũ, cô nhanh chóng được TVB chiêu mộ, mời ký hợp đồng.

Không thể phủ nhận thời còn trẻ, Thang Doanh Doanh rất nổi tiếng. Cô được biết đến không phải những vai diễn xinh đẹp nức lòng người mà đều là những vai diễn xấu xí, thậm chí vai phản diện. Thậm chí vì những vai diễn này mà Thang Doanh Doanh còn bị khán giả ghét bỏ.

Khán giả còn nhớ sự xuất hiện đầy ấn tượng của Thang Doanh Doanh khi hóa thân thành cô nàng xấu xí Lý Tiểu Hảo trong Chuyện tình chàng Vượng. Nhờ vào vai diễn này mà Thang Doanh Doanh nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của TVB. Vai diễn để lại ấn tượng với khán giả vì quả thực trên phim cô rất xấu.

Để nhập vai vào nhân vật, Thang Doanh Doanh đã phải hóa trang với hàm răng móm rọm, hai má đầy tàn nhang, mái tóc bết dầu, thậm chí cô còn phải tăng gần chục ký để cho nhân vật Tiểu Hảo có được sự xấu xí thuyết phục nhất.

Tuy nhiên, đây chưa phải là vai diễn để đời thực sự của Thang Doanh Doanh. Trước đó, bà xã của Tiền Gia Lạc còn từng gây sốc khi vào vai Liễu Tỳ Bà trong Đát Kỷ Trụ Vương. Vì nhập vai quá thành công, Thang Doanh Doanh bị khán giả ghét thậm chí gọi là “đệ nhất phản diện”. Có thời gian nữ nghệ sĩ đã rất đau lòng và tủi thân vì biệt danh “hồ ly chúa” của TVB.

Vai Liễu Tỳ Bà trong Đát Kỷ Trụ Vương của Thang Doanh Doanh nhận được nhiều lời khen ngợi

Được biết, biệt danh hồ ly đi theo Thang Doanh Doanh suốt một thời gian dài. Nhiều người ngoài không hiểu rõ nên có cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho cô. Thậm chí có người còn tưởng Thang Doanh Doanh làm điều gì đó sai trái. Đó cũng chính là lý do mà nữ diễn viên không mặn mà với vai phản diện sau này.

Năm 2007, “hồ ly chúa” Thang Doanh Doanh trở thành nữ chính trong bộ phim tình cảm hài Tiến Thoái Lưỡng Nan cùng với “sát thủ nội trợ” Âu Dương Chấn Hoa. Tuy nhiên, vai diễn này không mang lại tiếng vang cho sự nghiệp của Thang Doanh Doanh.

Nhiều người đánh giá các vai sau này của Thang Doanh Doanh không thể vượt qua được vai Liễu Tỳ Bà và Lý Tiểu Hảo. Cuối cùng, nữ nghệ sĩ lại tiếp tục quay về với những vai nữ phụ như bao năm qua. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Thang Doanh Doanh chọn gia đình thay vì tiếp tục sự nghiệp.

Thang Doanh Doanh trên màn ảnh gắn liền với hình ảnh tiểu tam bị ghét bỏ nhưng ngoài đời cô lại có cuộc sống viên mãn với người đàn ông mà cô chọn. Được biết, chồng của Thang Doanh Doanh là nam diễn viên xí trai Tiền Gia Lạc - người từng đóng Nhị Lang Thần trong Đát Kỷ Trụ Vương.

Năm 2008, Thang Doanh Doanh thừa nhận mình hẹn hò với Tiền Gia Lạc sau thời gian tìm hiểu. 4 năm sau đó, cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng trong sự chúc mừng của khán giả và người hâm mộ. Bạn bè đều ủng hộ cho mối duyên của 2 người.

Thang Doanh Doanh và Tiền Gia Lạc sau thời gian 4 năm thừa nhận hẹn hò, cả hai quyết định về chung một nhà.

Dù bị đánh giá là “đôi đũa lệch” với ngoại hình không tương xứng nhưng Thang Doanh Doanh – Tiền Gia Lạc vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp, khăng khít giữa chốn showbiz thị phi.

Nhiều người cho rằng Thang Doanh Doanh hi sinh sự nghiệp vì chồng con. Giữa lúc sự nghiệp đang rộng mở thì cô lựa chọn rút lui làm hậu phương cho chồng. Về phía Tiền Gia Lạc, anh là ngôi sao võ thuật Hong Kong. Trong giới còn truyền tai nhau một câu nói: "Nếu động tác này mà Tiền Gia Lạc cũng không làm được thì đừng sử dụng làm gì". Có những động tác đánh võ ngay cả Hồng Kim Bảo hay Thành Long đều không làm được, nhưng Tiền Gia Lạc có thể.

Hiện tại, cuộc sống của Thang Doanh Doanh và Tiền Gia Lạc khá yên ấm và hạnh phúc. Thỉnh thoảng cô tham gia một số show truyền hình, đóng phim sitcom. Đôi khi cô tận hưởng khoảng thời gian làm mẹ, làm vợ rảnh rỗi lại họp mặt cùng hội chị em đi mua sắm, ăn uống, du lịch...