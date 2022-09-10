Thừa hưởng "gen trội" từ mẹ ruột - Khâu Thục Trinh, Thẩm Nguyệt chứng tỏ nhan sắc bất chấp CAM thường

Sao quốc tế 10/09/2022 09:19

Là một trong những ái nữ nhà sao có sức hút lớn, Thẩm Nguyệt gây chú ý về nhan sắc và thân hình nóng bỏng khi được thừa hưởng"gen trội" từ mẹ ruột - Khâu Thục Trinh.

Thẩm Nguyệt sinh năm 1999 tại Hong Kong. Cô là con lớn của "biểu tượng gợi cảm" Khâu Thục Trinh và doanh nhân Thẩm Gia Vỹ. Trong 3 người con của nữ diễn viên họ Khâu, Thẩm Nguyệt có ngoại hình giống mẹ nhất. Cô gái 23 tuổi thậm chí được khen càng lớn càng giống mẹ mỗi khi cô đăng ảnh trên trang cá nhân. 

Thừa hưởng 'gen trội' từ mẹ ruột - Khâu Thục Trinh, Thẩm Nguyệt chứng tỏ nhan sắc bất chấp CAM thường - Ảnh 1

Thừa hưởng 'gen trội' từ mẹ ruột - Khâu Thục Trinh, Thẩm Nguyệt chứng tỏ nhan sắc bất chấp CAM thường - Ảnh 2
Thẩm Nguyệt thừa hưởng đầy đủ nét đẹp của người mẹ nổi tiếng như gương mặt thanh tú, vóc dáng quyến rũ và khí chất nổi bật. 

Năm 2019, Thẩm Nguyệt nối gót mẹ gia nhập giới giải trí với vai trò người mẫu tại show thời trang được tổ chức tại London (Anh). Ngay sau đó, cô nhận được nhiều lời mời của các công ty quản lý nghệ sĩ danh tiếng. 

Cô được ưu ái 2 lần trở thành gương mặt trang bìa tạp chí Elle bản Hong Kong, Cosmopolitan và là khách mời VIP trong các tuần lễ thời trang lớn. 

Cuối tháng 12/2019, Thẩm Nguyệt là 1 trong 19 gương mặt trẻ được lựa chọn góp mặt tại dạ tiệc Le Bal Des Débutantes - sự kiện lớn diễn ra định kỳ hàng năm dành cho các cô gái là con của giới siêu giàu.

Người mẫu GenZ còn tham gia quảng bá cho các thương hiệu đình đám như Dior, Chanel, Louis Vuitton, Coach, Estée Lauder…

Mới đây, Thẩm Nguyệt góp mặt trong một buổi tiệc của giới thượng lưu. Con gái nữ diễn viên Khâu Thục Trinh gây choáng ngợp với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ.

Thừa hưởng 'gen trội' từ mẹ ruột - Khâu Thục Trinh, Thẩm Nguyệt chứng tỏ nhan sắc bất chấp CAM thường - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp, sang trọng của Thẩm Nguyệt 

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng dành những lời khen có cánh cho Thẩm Nguyệt. Ngay cả trong những bức ảnh chup bằng camera thường, không chỉnh sửa, sắc vóc của cô vẫn rất nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. 

Thừa hưởng 'gen trội' từ mẹ ruột - Khâu Thục Trinh, Thẩm Nguyệt chứng tỏ nhan sắc bất chấp CAM thường - Ảnh 4
Vóc dáng quyến rũ của Thẩm Nguyệt trong những bức ảnh chưa được qua chỉnh sửa

 Thừa hưởng 'gen trội' từ mẹ ruột - Khâu Thục Trinh, Thẩm Nguyệt chứng tỏ nhan sắc bất chấp CAM thường - Ảnh 5Thừa hưởng 'gen trội' từ mẹ ruột - Khâu Thục Trinh, Thẩm Nguyệt chứng tỏ nhan sắc bất chấp CAM thường - Ảnh 6

Thừa hưởng 'gen trội' từ mẹ ruột - Khâu Thục Trinh, Thẩm Nguyệt chứng tỏ nhan sắc bất chấp CAM thường - Ảnh 7
Cô được khen là "Tinh nhị đại" (con của các ngôi sao) có ngoại hình đẹp nhất

Ở tuổi 23, nữ người mẫu trẻ cho thấy nhan sắc ngày càng mặn mà và thần thái chuyên nghiệp của "con nhà nòi", có máu nghệ thuật.

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