Chồng Từ Hy Đệ liên tục vướng ồn ào ngoại tình, hôn nhân như "địa ngục" khiến người xót thương

Sao quốc tế 08/09/2022 13:53

Hôn nhân “địa ngục” của MC chương trình "Khang Hy đến rồi" liên tục vướng nhiều thị phi vì thói trăng hoa của doanh nhân Hứa Nhã Quân.

Ngày 24/8, ETtoday đưa tin doanh nhân Hứa Nhã Quân, chồng nữ MC Từ Hy Đệ (Tiểu S), bị truyền thông tung ảnh ôm ấp thân mật 3 cô gái trẻ trong quán bar. Apple Daily bình luận Hứa Nhã Quân công khai ngoại tình sau lưng Từ Hy Đệ.

Chồng Từ Hy Đệ liên tục vướng ồn ào ngoại tình, hôn nhân như 'địa ngục' khiến người xót thương - Ảnh 1
Hứa Nhã Quân, lộ ảnh thân mật bên 3 cô gái trẻ trong quán bar.  

Thực tế đây không phải lần đầu ông xã của MC hàng đầu Đài Loan bị chụp ảnh tình tứ bên các cô gái trẻ. Năm 2019, Hứa Nhã Quân vướng ồn ào trốn vợ đi ngoại tình. Một người đẹp khẳng định Hứa Nhã Quân trả cô gần 15.000 USD cho một lần phục vụ. 

Tiếp đó, hôm 7/9, Sohu đưa tin, Hứa Nhã Quân – chồng Từ Hy Đệ (Tiểu S) - đưa một nhóm người đẹp đến nhà hàng Nhật Bản ở Tân Trúc (Đài Loan) để ăn tối. Theo các phương tiện truyền thông, Hứa Nhã Quân vào nhà hàng ăn tối với vài cô gái, không phải chỉ riêng một người.

Chồng Từ Hy Đệ liên tục vướng ồn ào ngoại tình, hôn nhân như 'địa ngục' khiến người xót thương - Ảnh 2

Chồng Từ Hy Đệ liên tục vướng ồn ào ngoại tình, hôn nhân như 'địa ngục' khiến người xót thương - Ảnh 3
Hứa Nhã Quân tiếp tục lộ loạt ảnh cùng với các cô gái trẻ tiến vào bên trong một nhà hàng Nhật. 

Trên trang cá nhân, Hứa Nhã Quân nhanh chóng phủ nhận: “Bạn bè rủ tôi đi ăn tối, nhưng xe họ không đủ chỗ, nên một số người  sang xe tôi ngồi nhờ. Trên xe có cả nam và nữ”.

Trước tin đồn ngày càng đi xa, Từ Hy Đệ nhanh chóng phủ nhận: “Chồng tôi không phải người công chúng, những việc liên quan đến anh, tôi sẽ không trả lời”. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn đặt ra nghi vấn hôn nhân giữa hai người không hạnh phúc.

Chồng Từ Hy Đệ liên tục vướng ồn ào ngoại tình, hôn nhân như 'địa ngục' khiến người xót thương - Ảnh 4

Truyền thông Đài Loan cũng nhiều lần tung ra bằng chứng Hứa Nhã Quân ngoại tình. Đỉnh điểm, trong lần Tiểu S mang bầu con thứ 3, chồng cô bị phát hiện ngoại tình với một người mẫu trẻ. Song, lần nào Từ Hy Đệ cũng lên tiếng bênh vực chồng.

Chồng Từ Hy Đệ liên tục vướng ồn ào ngoại tình, hôn nhân như 'địa ngục' khiến người xót thương - Ảnh 5
Nữ MC liên tục lên tiếng bảo vệ chồng khiến nhiều người thấy thương cho hôn nhân "địa ngục" của cô nàng

Trước đó, trong một chương trình thực tế Từ Hy Đệ chia sẻ về thói trăng hoa của chồng. Thậm chí, không chỉ chịu đựng việc chồng ngoại tình, Tiểu S còn bị bạo hành. Năm 2016, khi tham gia chương trình truyền hình, MC chương trình Khang Hy đến rồi còn muốn ly hôn vì thói vũ phu của chồng. Nhưng sau đó, hai vợ chồng đã làm hòa và tiếp tục chung sống với nhau. Để bảo vệ danh tiếng cho chồng, nhiều lần Từ Hy Đệ đã lên tiếng phủ nhận. Trên mạng xã hội, các khán giả bày tỏ sự thương cảm cho cuộc hôn nhân của cô nàng. 

Chồng Từ Hy Đệ liên tục vướng ồn ào ngoại tình, hôn nhân như 'địa ngục' khiến người xót thương - Ảnh 6

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