Ái nữ nhà Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long sở hữu chiều cao vượt trội dù chỉ mới 12 tuổi

Nhiều khán giả tinh ý phát hiện cặp song sinh đứng cạnh Tania là con gái vợ chồng siêu mẫu Hùng Đại Lâm - Quách Khả Tụng. Quách Khả Tụng là em trai Quách Khả Doanh. So với một năm trước, hai bé đã lớn phổng phao, hứa hẹn thừa hưởng chiều cao từ người mẹ siêu mẫu.

Mới đây, trong loạt ảnh diễn viên Quách Khả Doanh chia sẻ lên Instagram dịp Trung thu, con gái cô tóc buông dài, mặc quần short, khoe chân dài thẳng tắp. Theo diễn viên tiết lộ, con gái hiện 12 tuổi, cao hơn 1,6 m, đã cao ngang mẹ. Gương mặt Tania giống cả bố - diễn viên Lâm Văn Long - và mẹ.

Tania không chỉ là cô bé xinh xắn mà còn có thành tích học tập xuất sắc. Cô bé đã đạt giải quán quân học tập ba năm liên tiếp ở trường, khiến bố mẹ rất tự hào. Trả lời phỏng vấn, Quách Khả Doanh từng tiết lộ cô là "mẹ hổ", trong khi chồng là bố mèo, vì thế con gái đôi khi quấn quýt bố hơn cả mẹ.

Khi được hỏi về chuyện cho con vào showbiz, Quách Khả Doanh từng chia sẻ muốn đầu tư cho con học hành, không có ý định hướng nghiệp cho con vào giới giải trí. Trước đó, cô và chồng từng là diễn viên, đóng nhiều phim tên tuổi nhưng hiện đều phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Bên nhau gần 3 thập kỷ, chuyện tình của Lâm Văn Long và Quách Khả Doanh từng vướng không ít thị phi như: Bám váy vợ, dựa hơi vợ để nổi tiếng, lấy người đẹp họ Quách vì giàu có,... Cặp đôi có 9 năm yêu nhau, 18 năm chung sống chung một nhà, đến nay cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau sau bao thăng trầm. Ở thời điểm hiện tại, họ đã trở thành đôi vợ chồng đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Hoa Ngữ.

Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long dù không ít lần vướng vào nhiều tranh cãi dư luận, hiện cả hai đã có tổ ấm viên mãn, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dần dần thời gian qua đi, Lâm Văn Long đã chứng minh bản thân anh không lợi dụng bà xã như mọi người đã thấy, càng không dựa vào Quách Khả Doanh để đổi đời. Cụ thể, sau khi kết hôn, nam diễn viên đã phấn đấu để trở thành diễn viên độc quyền của TVB và ghi dấu ấn trên màn ảnh với loạt dự án đình đám gồm có: Bằng Chứng Thép, Mỹ Nhân Tâm Kế, Bố Y Thần Tướng,..