Từng bị chê là "Hoa hậu xấu nhất", Mạc Khả Hân hiện tại vẫn có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn

Sao quốc tế 10/09/2022 08:27

Từng bị chỉ trích về nhan sắc lẫn tài năng khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1993, nàng hậu hiện có cuộc sống viên mãn bên Phương Trung Tín.

Tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong nhìn chung là những cô gái có ngoại hình ưa nhìn và hình thể đẹp. Nhưng, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1993 đã để lại nhiều tranh cãi nhất trong đấu trường sắc đẹp của xứ Huơng Cảng. 

Từng bị chê là 'Hoa hậu xấu nhất', Mạc Khả Hân hiện tại vẫn có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn - Ảnh 1
Dù đăng quang ngôi vị cao nhất, nhưng Mạc Khả Hân vẫn bị chê là "Hoa hậu xấu nhất"

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký cùng năm như Quách Khả Doanh, Mạc Khả Hân đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, sau khi đăng quang, Mạc Khả Hân lại bị chỉ trích rất nhiều về nhan sắc. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Mạc Khả Hân là "Hoa hậu xấu nhất".  

Từng bị chê là 'Hoa hậu xấu nhất', Mạc Khả Hân hiện tại vẫn có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn - Ảnh 2

Theo truyền thông hé lộ, năm đó đài TVB muốn chọn ra một hoa hậu có trí tuệ, chính vì vậy Mạc Khả Hân mới được ưu ái hạng nhất. Cô tốt nghiệp trường Basel Gewerbe Schule của Thụy Sĩ, là trợ lý nghiên cứu sinh vật, thông thạo tiếng Anh và tiếng Đức.

Dù rất tài năng, thế nhưng Mạc Khả Hân lại bị chê bai vì nhan sắc bình thường, thậm chí còn bị đánh giá là một trong những Hoa hậu kém xinh nhất của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. 

Từng bị chê là 'Hoa hậu xấu nhất', Mạc Khả Hân hiện tại vẫn có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn - Ảnh 3

Trước sự chỉ trích, không bằng lòng của fan sắc đẹp, Mạc Khả Hân từng thẳng thắn chia sẻ việc giành ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hong Kong là một điều hạnh phúc nhưng lại không vui đối với cô. 

Sau khi gia nhập showbiz, người đẹp cũng không hề được nhà đà TVB nâng đỡ. Suốt 5 năm, cô chưa từng được đóng vai nữ chính mà chỉ loanh quanh với các vai người yêu cũ. Không còn đam mê với nghiệp diễn, Mạc Khả Hân quyết định rời làng giải trí để chuyển hướng sang kinh doanh.

Năm 2008, cô kết hôn với nam tài tử Phương Trung Tín, một lần nữa cái tên Mạc Khả Hân lại trở thành chủ đề bàn tán. Phương Trung Tín được mệnh danh là “Richard Gere của Hong Kong”, sở hữu vẻ ngoài hào hoa, phong độ và quyến rũ khiến bao cô gái ao ước.

Từng bị chê là 'Hoa hậu xấu nhất', Mạc Khả Hân hiện tại vẫn có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn - Ảnh 4
Hôn nhân với Phương Trung Tính từng gây xôn xao dư luận một thời 

Dù dư luận có chê bai nhan sắc của Mạc Khả Hân thế nào, thì đối với Phương Trung Tín điều đó chẳng có gì quan trọng. “Có thể trong mắt nhiều người cô ấy không xinh đẹp nhưng bà xã tôi có một nhân cách tuyệt vời. Chúng tôi rất hợp nhau, rất rất hợp nhau. Đó như là duyên phận vậy”, người đàn ông quyến rũ của màn ảnh xứ Cảng Thơm nói về bạn đời.

Hai người bên nhau, Mạc Khả Hân tiếp tục bị chỉ trích vì không xứng với tài tử Màn Đêm Ở Vượng Giác. Thế nhưng bất chấp những ồn ào và bàn tán, cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau cho đến thời điểm hiện tại. 

Từng bị chê là 'Hoa hậu xấu nhất', Mạc Khả Hân hiện tại vẫn có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn - Ảnh 5Từng bị chê là 'Hoa hậu xấu nhất', Mạc Khả Hân hiện tại vẫn có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn - Ảnh 6

Kể từ khi trở thành một người mẹ, Khả Hân sống khá kín đáo và ít khi xuất hiện trước truyền thông. Cô tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ. Dù đã ở tuổi ngoài 50, nhưng cựu Hoa hậu Hong Kong vẫn được chồng chiều chuộng và tự nhận mình là "người phụ nữ hạnh phúc nhất".

Nữ ca sĩ trải lòng về cuộc đời khó khăn lúc nhỏ nhưng lại bị dân tình đả kích nói dối là ai?

Nữ ca sĩ trải lòng về cuộc đời khó khăn lúc nhỏ nhưng lại bị dân tình đả kích nói dối là ai?

Dương Thừa Lâm bị nhiều khán giả chỉ trích nói dối vì nhận xét hải sản ở Đài Loan 'rất xa xỉ'.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Trung Tín Mạc Khả Hân sao hoa ngữ vợ chồng hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Nữ ca sĩ trải lòng về cuộc đời khó khăn lúc nhỏ nhưng lại bị dân tình đả kích nói dối là ai?

Nữ ca sĩ trải lòng về cuộc đời khó khăn lúc nhỏ nhưng lại bị dân tình đả kích nói dối là ai?

Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai?

Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai?

Sau nghi vấn "đường ai nấy đi" với Quách Phẩm Siêu, Mã Trạch Hàm bất ngờ lên tiếng làm rõ tin đồn chia tay

Sau nghi vấn "đường ai nấy đi" với Quách Phẩm Siêu, Mã Trạch Hàm bất ngờ lên tiếng làm rõ tin đồn chia tay

“Hồ ly chúa” của TVB bị vạn người ghét bỏ, nay viên mãn bên “Nhị Lang Thần” khiến nhiều người ganh tỵ

“Hồ ly chúa” của TVB bị vạn người ghét bỏ, nay viên mãn bên “Nhị Lang Thần” khiến nhiều người ganh tỵ

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3

Hôn nhân 19 năm viên mãn của Chân Tử Đan và vợ hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ

Hôn nhân 19 năm viên mãn của Chân Tử Đan và vợ hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI