Từng bị chê là "Hoa hậu xấu nhất", Mạc Khả Hân hiện tại vẫn có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký cùng năm như Quách Khả Doanh, Mạc Khả Hân đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, sau khi đăng quang, Mạc Khả Hân lại bị chỉ trích rất nhiều về nhan sắc. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Mạc Khả Hân là "Hoa hậu xấu nhất".

Tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong nhìn chung là những cô gái có ngoại hình ưa nhìn và hình thể đẹp. Nhưng, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1993 đã để lại nhiều tranh cãi nhất trong đấu trường sắc đẹp của xứ Huơng Cảng.

Theo truyền thông hé lộ, năm đó đài TVB muốn chọn ra một hoa hậu có trí tuệ, chính vì vậy Mạc Khả Hân mới được ưu ái hạng nhất. Cô tốt nghiệp trường Basel Gewerbe Schule của Thụy Sĩ, là trợ lý nghiên cứu sinh vật, thông thạo tiếng Anh và tiếng Đức.

Dù rất tài năng, thế nhưng Mạc Khả Hân lại bị chê bai vì nhan sắc bình thường, thậm chí còn bị đánh giá là một trong những Hoa hậu kém xinh nhất của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong.

Trước sự chỉ trích, không bằng lòng của fan sắc đẹp, Mạc Khả Hân từng thẳng thắn chia sẻ việc giành ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hong Kong là một điều hạnh phúc nhưng lại không vui đối với cô.

Sau khi gia nhập showbiz, người đẹp cũng không hề được nhà đà TVB nâng đỡ. Suốt 5 năm, cô chưa từng được đóng vai nữ chính mà chỉ loanh quanh với các vai người yêu cũ. Không còn đam mê với nghiệp diễn, Mạc Khả Hân quyết định rời làng giải trí để chuyển hướng sang kinh doanh.

Năm 2008, cô kết hôn với nam tài tử Phương Trung Tín, một lần nữa cái tên Mạc Khả Hân lại trở thành chủ đề bàn tán. Phương Trung Tín được mệnh danh là “Richard Gere của Hong Kong”, sở hữu vẻ ngoài hào hoa, phong độ và quyến rũ khiến bao cô gái ao ước.

Hôn nhân với Phương Trung Tính từng gây xôn xao dư luận một thời

Dù dư luận có chê bai nhan sắc của Mạc Khả Hân thế nào, thì đối với Phương Trung Tín điều đó chẳng có gì quan trọng. “Có thể trong mắt nhiều người cô ấy không xinh đẹp nhưng bà xã tôi có một nhân cách tuyệt vời. Chúng tôi rất hợp nhau, rất rất hợp nhau. Đó như là duyên phận vậy”, người đàn ông quyến rũ của màn ảnh xứ Cảng Thơm nói về bạn đời.

Hai người bên nhau, Mạc Khả Hân tiếp tục bị chỉ trích vì không xứng với tài tử Màn Đêm Ở Vượng Giác. Thế nhưng bất chấp những ồn ào và bàn tán, cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau cho đến thời điểm hiện tại.

Kể từ khi trở thành một người mẹ, Khả Hân sống khá kín đáo và ít khi xuất hiện trước truyền thông. Cô tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ. Dù đã ở tuổi ngoài 50, nhưng cựu Hoa hậu Hong Kong vẫn được chồng chiều chuộng và tự nhận mình là "người phụ nữ hạnh phúc nhất".