Mới đây, truyền thông xứ Trung đã tiết lộ mức thù lao quảng cáo của Vương Phi và Lương Triều Vỹ ở thị trường Trung Quốc Đại lục.

Trang On tiết lộ về mức thù lao quảng cáo của Vương Phi và Lương Triều Vỹ ở thị trường Trung Quốc Đại lục. Cụ thể, giá cát-xê quảng cáo của Vương Phi và Lương Triều Vỹ thuộc top sao hạng A. Họ nhận hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD) cho mỗi hợp đồng. Vương Phi là nghệ sĩ lớn, có tầm ảnh hưởng trong làng nhạc Hoa ngữ. Vài năm trở lại đây, dù ít xuất hiện trước truyền thông, sức hút của Thiên hậu Hong Kong vẫn không suy giảm. Mọi hình ảnh và thông tin liên quan tới diva sinh năm 1969 đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Với tầm ảnh hưởng của mình, cát-xê biểu diễn hay hợp đồng quảng cáo của Vương Phi luôn ở mức cao.

Đầu năm 2022, thương hiệu nội y Neiwai bỏ ra gần 4,5 triệu USD để Vương Phi tiếp tục gia hạn hợp đồng quảng cáo. Nữ ca sĩ hợp tác với thương hiệu thời trang nói trên từ năm 2020. Sau khi mời nữ ca sĩ làm đại sứ, doanh số bán hàng của Neiwai tăng gấp 4 lần, khoảng 2,5 triệu USD/năm. Điều này chứng minh sức hút thương mại của Vương Phi. Bên cạnh đó, theo South China Morning Post đưa tin, Lương Triều Vỹ được xem là "viên ngọc quý luôn tỏa sáng" của bầu trời điện ảnh Hong Kong với các thành tích: Một trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất (CNN bình chọn), top 50 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới (People bình chọn), một trong 100 nhân vật kiệt xuất của lịch sử...

Ở tuổi 60, Lương Triều Vỹ hoạt động sôi nổi ở thị trường phim ảnh Hoa ngữ và Hollywood. Nam diễn viên được nhận xét duy trì phong độ ổn định, là tên tuổi hot được nhà sản xuất và thương hiệu săn đón. Theo Lương Triều Vỹ, ông không có yêu cầu đặc biệt trong hợp đồng làm việc, chỉ yêu cầu làm việc 8 tiếng/ngày vì thể lực kém. Hiện tại, Lương Triều Vỹ có các phim đang chờ ra mắt gồm Fox Hunt, Phong tái khởi thời, Ngón tay vàng, Vô danh. Ngày 7/9, tài tử Hong Kong được trao giải Nhà làm phim châu Á của năm tại LHP Quốc tế Busan 2022. Ban tổ chức sự kiện gọi Lương Triều Vỹ là một trong diễn viên điện ảnh vĩ đại nhất của nền phim ảnh châu Á đương đại.

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