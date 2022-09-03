9 năm sau khi ly hôn, lần đầu lý do Vương Phi một mực đòi chấm dứt với Lý Á Bằng được tiết lộ

Sao quốc tế 03/09/2022 15:14

Dù đã ly hôn được gần 1 thập kỷ, lý do Vương Phi và Lý Á Bằng chia tay luôn khiến công chúng không khỏi tò mò.

Trước khi chia tay, Lý Á BằngVương Phi là cặp đôi được truyền thông o bế hết mực, khán giả cũng ngưỡng mộ bởi tình cảm ngọt ngào của cả hai. Vào năm 2013, chuyện tình này lại bất ngờ kết thúc bởi một tờ đơn ly hôn, hai ngôi sao trước đó không có bất kỳ dấu hiệu rạn nứt nào.

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Lý Á Bằng và Vương Phi là cặp đôi được truyền thông o bế hết mực, khán giả cũng ngưỡng mộ bởi tình cảm ngọt ngào của cả hai

Đã 9 năm trôi qua kể từ khi Lý Á Bằng và Vương Phi chính thức "đường ai nấy đi", nguyên nhân cả hai ly hôn giờ mới được công bố. Theo đó cặp đôi có quan điểm sống khác biệt nhau. Không những vậy, Lý Á Bằng còn thường xuyên gặp các vấn đề về các khoản đầu tư nhưng luôn giữ bí mất với bà xã cho đến khi mọi việc bị vỡ lở.

Chứng kiến việc chồng "ném tiền qua cửa sổ", Vương Phi đã nhiều lần can ngăn nhưng Lý Á Bằng lại không chịu bỏ lọt tai 1 cầu nào. Chính thái độ không thỏa hiệp của nam tài tử đã khiến cho Vương Phi "tức nước vỡ bờ" và quyết dịnh ly hôn để giải thoát cho cả hai.

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Làm ăn kinh doanh không phải là thế mạnh của Lý Á Bằng, tại Trung Quốc anh bị đánh giá là ngôi sao chuyên đầu tư thất bại

Trước đây, khi tham gia vào một chương trình talkshow, Lý Á Bằng cũng từng tiết lộ việc anh và vợ cũ ly hôn là do vấn đề kinh tế. Theo đó, kể từ khi kết hôn anh gần như không có thu nhập trong khi là trụ cột của gia đình. Việc phải sống nhờ vào vợ khiến cho anh cảm thấy chán nản.

Được biết, làm ăn kinh doanh không phải là thế mạnh của Lý Á Bằng, tại Trung Quốc anh bị đánh giá là ngôi sao chuyên đầu tư thất bại và "nợ như chúa chổm". Tuy đã hơn 5 lần kinh doanh phá sản nhưng tài tử vẫn bám trụ với lĩnh vực này. Theo Sohu, trong suốt 7 năm qua, Lý Á Bằng không có thu nhập, anh sống dựa vào tiền tiết kiệm và phải đi vay mượn do những hoạt động kinh doanh không sinh ra lãi.

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Tuy công việc làm ăn không thuận lợi, song Lý Á Bằng lại có đời tư êm ấm với Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ

 Ảnh: Internet

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