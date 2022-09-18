Tân Họa Bì nhận 'mưa chỉ trích' vì ngập tràn cảnh nóng

Phiên bản mới nhất của bộ phim Họa Bì vừa qua đã bị công chúng chỉ trích vì lạm dụng quá nhiều cảnh nóng mà dàn diễn viên cũng không hề có nhan sắc quá xinh đẹp.

Sina đưa tin, Tân Họa Bì vừa qua đã tung ra trailer giới thiệu. Bộ phim sẽ được lên sóng trên các nền tảng trực tuyến vào ngày 21/9 sắp tới với sự tham gia của các diễn viên Trương Mông, Dương Vũ Hi, Lý Gia Minh...

Tuy chỉ vừa mới tung ra trailer, Tân Họa Bì đã gây ra nhiều sự chú ý với loạt cảnh nóng của người đẹp Trương Mông, cô có những phân cảnh bán khỏa thân, thậm chí là lộ vòng 3 ngay trước ống kính. Khán giả cho rằng, đây là phiên bản rẻ tiền nhất của thương hiệu Họa Bì khi cố tình câu khách bằng nhiều cảnh nóng thừa thãi.

Chưa dừng lại ở đó, Tân Họa Bì còn bị chê bai bởi tạo hình quê mùa và kỹ xảo thô sơ. Ngoài Trương Mông, những diễn viên khác trong phim không hề nổi tiếng, mà ngoại hình cũng không được đánh giá cao.

Tờ Sina nhận định, Tân Họa Bì được cải biên với nhiều tình tiết khác biệt so với bản gốc thành công của Châu Tấn và Triệu Vy.

Họa Bì từng là một trong những tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất nền phim ảnh Trung Hoa với tổng doanh thu phòng vé hơn 300 triệu USD cho cả hai phần phim và được xem là tác phẩm kinh điển của dòng phim kinh dị. Đồng thời, phím cũng là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Triệu Vy, Châu Tấn, Trần Khôn.

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