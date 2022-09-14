Hình ảnh 'hồ ly' Châu Tấn trong Họa Bì bất ngờ được dân mạng rầm rộ chia sẻ lại 'Bộ phim khiến ai nấy cũng phải đứng về phe ‘trà xanh’ Tiểu Duy'

Những ngày vừa qua, netizen bỗng rầm rộ truyền tay nhau loạt ảnh của Châu Tấn trong phim Họa Bì. Đa phần đều dành nhiều lời khen cho visual cực phẩm lúc bấy giờ của cô.

Trung Quốc có nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng, nhưng chỉ Châu Tấn được gọi là "Thiên tài diễn xuất", "Quốc bảo diễn xuất", "nàng thơ của các nàng thơ". Châu Tấn có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng được trời phú cho thần thái vượt trội. Gương mặt xinh đẹp, thông minh, vừa nữ tính vừa lém lỉnh giúp Châu Tấn có thể hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau.

Không cần kiểu tóc cầu kỳ, trang phục diêm dúa hay trang sức ngọc ngà, “hồ ly” Tiểu Duy chỉ cần dùng ánh mắt đã khiến người đối diện khi nhìn vào phải u mê không lối thoát. Tuy đảm nhận vai phản diện, nhưng nhân vật của Châu Tấn lại làm người xem cảm thấy đáng thương hơn là đáng trách. Thậm chí, nữ diễn viên còn chiếm được tình cảm của khán giả hơn là nhân vật chính diện Bội Dung (Triệu Vy).

- “Châu Tấn, một cô gái không có vẻ ngoài quyến rũ nhưng tài năng diễn xuất đã giúp cô tạo nên một trong những hồ ly yêu nghiệt nhất trên màn ảnh”.

- “Bộ phim khiến người xem ai nấy cũng phải đứng về phe ‘trà xanh’ Tiểu Duy”.

- “Nhan sắc của Châu Tấn lúc bấy giờ đã chiếm trọn spotlight của Họa Bì”.

- “Tính ra lúc đóng Họa Bì thì Châu Tấn đã 34 tuổi rồi đó, sao vẫn có sức hấp dẫn kinh người đến như vậy chứ!”.

- “Phim này Châu Tấn diễn bằng ánh mắt siêu đỉnh, không nghĩ một nữ diễn viên ngoài 30 có thể diễn nét ngây thơ như thiếu nữ đôi mươi”.

Nói về cách để tiếp cận nhân vật Tiểu Duy trong Họa Bì, Châu Tấn đã từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng, cô đã diễn Tiểu Duy như diễn một người con gái. Bởi lẽ, nhân vật Tiểu Duy không hề hiểu cái gì là yêu, cô ấy chỉ muốn chiếm hữu Vương Sinh (Trần Khôn) cho bằng được. Để hóa thân thành công nhân vật, nữ diễn viên đã đứng ở góc độ con gái để nhìn thấu tâm tư tình cảm của Tiểu Duy nhiều hơn. Ngoài ra, bên cạnh những cảnh đứng ở trong phim, nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy chân của Châu Tấn luôn cong. Nếu nhìn thoáng qua sẽ không thấy rõ, nhưng vẫn có một kiểu khác biệt so với cách đi đứng bình thường của loài người.

Để hóa thân thành công nhân vật, nữ diễn viên đã đứng ở góc độ con gái để nhìn thấu tâm tư tình cảm của Tiểu Duy nhiều hơn - Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, Châu Tấn dường như không có bất kỳ đối thủ nào về mặt diễn xuất trong làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh vai diễn Kế hậu Như Ý trong Như Ý Truyện, thì “hồ ly” Tiểu Duy ở Họa Bì cũng là một trong những nhân vật mà khán giả yêu thích nhất ở người đẹp. Nhờ lối diễn xuất có chiều sâu và khả năng nhập vai đa dạng của bản thân, Châu Tấn đã thể hiện thành công một nàng hồ ly quyến rũ, mị hoặc, luôn khao khát sở hữu được trái tim của người mình yêu.

Châu Tấn dường như không có bất kỳ đối thủ nào về mặt diễn xuất trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Quả thực, "Quốc bảo diễn xuất của Trung Quốc" chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng khi xuất hiện trong bất cứ tác phẩm nào. Cô được xem là số ít diễn viên điện ảnh hiếm hoi thành công ở cả mảng phim điện ảnh lẫn phim truyền hình với nhiều tác phẩm và vai diễn để đời.