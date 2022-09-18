Fan couple Vương Hạc Đệ và Ngư Thư Hân chơi lớn dành cho thần tượng, nhìn nhìn sang fan của Tinh Hán Xán Lạn thấy mà chán

Sao quốc tế 18/09/2022 19:05

Người hâm mộ của cặp đôi Thương Lan Quyết khiến công chúng bất ngờ bởi độ chịu chơi khi tiếp ứng cho thần tượng.

Với sự bùng nổ vượt ngoài kỳ vọng, Thương Lan Quyết do Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân đóng chính xứng đáng là một trong những bộ phim hot nhất mùa hè 2022. Nhằm cảm ơn những gì mà người hâm mộ đã dành cho dự án lần này, ekip của đoàn làm phim đã tổ chức một tuổi fan meeting. 

Fan couple Vương Hạc Đệ và Ngư Thư Hân chơi lớn dành cho thần tượng, nhìn nhìn sang fan của Tinh Hán Xán Lạn thấy mà chán - Ảnh 1
Buổi fan meeting của Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Ngay trước buổi fan meeting, người hâm mộ của cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đã khiến công chúng được một phen bất ngờ khi tổ chức các hoạt động tiếp ứng với quy mô lớn. Được biết, fan cặp đôi Thương Lan Quyết đã dùng tới 400 flycam để tiếp ứng cho thần tượng. Bầu trời nơi diễn ra sự kiện tô điểm bởi những hình ảnh cặp đôi Đệ Hân Dẫn Lực được tạo thành từ hàng trăm chiếc flycam cực kì ấn tượng. 

Fan couple Vương Hạc Đệ và Ngư Thư Hân chơi lớn dành cho thần tượng, nhìn nhìn sang fan của Tinh Hán Xán Lạn thấy mà chán - Ảnh 2
Những hình ảnh ấn tượng được fan hâm mộ gửi đến Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Có thể thấy sự "chất chơi" của fan Thương Lan Quyết không khỏi khiến cho nhiều người phải trầm trồ bởi sự chịu chi của mình. So sanh với Tinh Hán Xán Lạn - một bộ phim cũng có thành công không kém nhất định nhưng fan của dự án này lại tỏ ra thua xa hoàn toàn. Ngoài ra fan couple Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư dường như chưa thể chấp nhận chuyện nam tài tử nên duyên với người khác. Vì vậy, họ đã cầm bảng đèn ghi tên anh và người đẹp họ Triệu đến phim trường Tình Yêu Mà Thôi, bộ phim mà nam diễn viên hợp tác cùng Châu Vũ Đồng. 

Việc làm này ngay sau đó khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi bởi quá vô duyên và thiếu tôn trọng đoàn làm phim Tình yêu Mà Thôi. Hiện cộng đồng mạng đang đồng loạt buông lời mỉa mai fan couple Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, cho rằng nên học hỏi theo cách ủng hộ idol của người hâm mộ Thương Lan Quyết

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Vương Hạc Đệ Thương Lan Quyết sao Châu Á sao Hoa ngữ

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