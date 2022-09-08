Thương Lan Quyết vừa kết thúc, khán giả đã phấn khích tột độ trước trailer phim mới của Ngu Thư Hân

Mới đây dự án phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính bất ngờ tung trailer khiến netizen tỏ ra vô cùng phấn khích.

Nhờ có sự góp mặt của Ngu Thư Hân, nữ diễn viên vừa mới gây sốt với siêu phẩm Thương Lan Quyết, Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người hiện đang là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Như một cách để làm hâm nóng sự ngóng chờ của người xem, mới đây nhất phía đoàn làm phim đã quyết định tung ra đoạn trailer.

Một số phân đoạn tình cảm của cặp đôi trong trailer phim - Ảnh: Internet Theo đó, đoạn trailer đã hé lộ nhiều phân đoạn tình cảm giữa cặp đôi nam nữ chính Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân. Cặp đôi khiến khán giả phải hứng thú với những cảnh quay tình tứ, ngọt ngào và có cảm giác rất tự nhiên với nhau. Thậm chí một số bộ netizen còn cho rằng cô nàng Ngu Thư Hân rất có tài khi lúc trước là Vương Hạc Đệ, giờ đến Trương Bân Bân vẫn cực kỳ ăn ý và không khác gì cặp đôi đang yêu nhau ngoài đời.

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người là một bộ phim xoay quanh Trang Vũ (Trương Bân Bân), một giáo sư thực vật học có vẻ ngoài xuất chúng chuyên nghiên cứu về việc trồng cây Thanh Hao Hoa Vàng hay còn gọi là Ngải Hoa Vàng, một loại cây rất hữu dụng trong y học. Trang Vũ là người rất chuyên tâm vào việc nghiên cứu khoa học và không màng thế sự, vì vậy mà những cô gái tỏ tình và lấy lòng anh chưa bao giờ được đáp lại. Trong số những cô gái thích Trang Vũ có cả Ngu Mỹ Nhân (Ngu Thư Hân), một blogger thời trang chuyên duy trì vẻ ngoài xinh đẹp của mình bằng kỹ thuật trang điểm. Thật ra nhiều năm trước đó, Ngu Mỹ Nhân từng nhận được bằng tiến sĩ Điểu học với điểm số xuất sắc, nhưng vì không muốn chịu áp lực của việc nghiên cứu khoa học nên chuyển sang làm blogger thời trang.

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người hứa hẹn sẽ mang tới màn ảnh Cbiz những điều thú vị - Ảnh: Internet Trong một dịp công tác, Trang Vũ đến làng Thanh Thuỷ để nghiên cứu thực địa thì tình cờ sống tại nhà trọ chỉ phục vụ buổi sáng của Ngu Mỹ Nhân. Với sự giúp đỡ của Ngu Mỹ Nhân, công việc nghiên cứu của Trang Vũ cũng tiến triển vô cùng thuận lợi. Đồng thời Trang Vũ cũng dần dần cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp mà thực vật không thể mang đến cho anh giống như Ngu Mỹ Nhân. Từ đó cả hai bắt đầu một câu chuyện tình yêu vui nhộn. Trong thời gian ở cạnh nhau, Ngu Mỹ Nhân cũng được truyền cảm hứng từ sự cống hiến của Trang Vũ cho khoa học. Cô bắt đầu quyết tâm gánh vác tránh nhiệm của quê nhà, sử dụng những kiến thức đã học được để nuôi sống quê hương. Một người không ngừng rèn luyện ý chí vượt khó, một người tích cực vận động bảo vệ môi trường. Trang Vũ và Ngu Mỹ Nhân tuy có xuất phát điểm khác nhau nhưng đều có chung một chí hướng đó là xây dựng quê hương, đất nước. Khu Rừng Của Hai Người do Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân đóng chính hiện chưa có lịch chiếu cụ thể, có nguồn tin cho rằng bộ phim sẽ được lên sóng vào ngày 15/9 sắp tới.

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