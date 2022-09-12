Netizen mỉa mai diễn viên nổi tiếng mà dùng hàng fake, Ngu Thư Hân chưa kịp lên tiếng đã được người này ra tay giải quyết nhanh chóng

Sau Thương Lan Quyết, Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người là dự án phim tiếp theo của Ngu Thư Hân được khán giả đặc biệt quan tâm. Ngoài bối cảnh và trang phục đẹp mắt dễ gây thiện cảm, tuy nhiên mới đây nhất một số bộ phận netizen đã soi ra việc nữ diễn viên đã dùng hàng fake trong dự án mới.

Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân - Ảnh: Internet

Cụ thể, một số người am hiểu về thiên văn đã phát hiện thiết bị ngắm chim của nữ diễn viên là hàng fake, mặc dù được gắn logo nhãn hiệu nổi tiếng Zeiss. Nếu là hàng thật thì chiếc kính ngắm có thể nặng tới 2 kg và việc cầm lên một cách nhẹ nhàng như vậy cho thấy đây là mặt hàng không chính hãng.