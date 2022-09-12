Netizen mỉa mai diễn viên nổi tiếng mà dùng hàng fake, Ngu Thư Hân chưa kịp lên tiếng đã được người này ra tay giải quyết nhanh chóng

Sao quốc tế 12/09/2022 16:03

Thông tin Ngu Thư Hân bị netizen dùng hàng fake trong dự án Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Sau Thương Lan Quyết, Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người là dự án phim tiếp theo của Ngu Thư Hân được khán giả đặc biệt quan tâm. Ngoài bối cảnh và trang phục đẹp mắt dễ gây thiện cảm, tuy nhiên mới đây nhất một số bộ phận netizen đã soi ra việc nữ diễn viên đã dùng hàng fake trong dự án mới. 

Netizen mỉa mai diễn viên nổi tiếng mà dùng hàng fake, Ngu Thư Hân chưa kịp lên tiếng đã được người này ra tay giải quyết nhanh chóng - Ảnh 1
Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân - Ảnh: Internet 

Cụ thể, một số người am hiểu về thiên văn đã phát hiện thiết bị ngắm chim của nữ diễn viên là hàng fake, mặc dù được gắn logo nhãn hiệu nổi tiếng Zeiss. Nếu là hàng thật thì chiếc kính ngắm có thể nặng tới 2 kg và việc cầm lên một cách nhẹ nhàng như vậy cho thấy đây là mặt hàng không chính hãng. 

Netizen mỉa mai diễn viên nổi tiếng mà dùng hàng fake, Ngu Thư Hân chưa kịp lên tiếng đã được người này ra tay giải quyết nhanh chóng - Ảnh 2
Chiếc kính ngắm được nhiều người soi ra là hàng fake - Ảnh: Internet 

Theo như ê-kíp Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người thì đây chỉ là dụng cụ để chụp ảnh quảng bá và sẽ không được dùng chính thức trong phim. Tổ sản xuất sẽ có nhiệm vụ điều chỉnh sao cho hợp lý trong quá trình quay dựng. 

Trước đó, đoàn phim cũng gây bất ngờ khi mời nhiều giảng viên, tiến sĩ, giáo sư hàng đầu để tham vấn cho những cảnh quay và chi tiết trong phim. Có thể phía đoàn làm phim đang thực sự rất muốn tạo nên một dự án bùng nổ khi sẵn sàng lắng nghe từ những người xung quanh để có thể mang tới cho khán giả sản phẩm chất lượng nhất. 

Netizen mỉa mai diễn viên nổi tiếng mà dùng hàng fake, Ngu Thư Hân chưa kịp lên tiếng đã được người này ra tay giải quyết nhanh chóng - Ảnh 3
Đoàn phim không ngần ngại giải đáp thắc mắc của người hâm mộ, thậm chí mời các chuyên gia trong ngành làm cố vấn - Ảnh: Internet

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người có nội dung xoay quanh Trang Vũ (Trương Bân Bân) - một nhà thực vật học và Ngu Mỹ Nhân (Ngu Thư Hân) - người có bằng tiến sĩ xuất sắc nhưng lại đam mê làm beauty blogger. Sau mối tình dang dở năm cấp 3, cả hai gặp lại nhau tại khu rừng tuyệt đẹp ở làng Thanh Thủy. Tình cảm bao năm xa cách dần nhen nhóm hồi sinh trở lại. 

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Mới đây dự án phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính bất ngờ tung trailer khiến netizen tỏ ra vô cùng phấn khích.

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