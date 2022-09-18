Hậu ly hôn Đồng Lệ Á, 'tài tử tai tiếng' Trần Tư Thành lộ diện tay trong tay với tình mới

Sao quốc tế 18/09/2022 21:20

Kể từ trước khi ly hôn với Đồng Lệ Á, Trần Tư Thành đã có hình tượng lăng nhăng, đào hoa nên không có gì lạ khi nam tài tử có người yêu mới.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, nam tài tử Trần Tư Thành đã có tình mới sau khi ly hôn Đồng Lệ Á. Cánh săn ảnh đã ghi lại được loạt hình ảnh nam diễn viên và một cô gái trẻ, xinh đẹp ôm nhau tại nơi công cộng, sau đó cặp đôi còn đi ăn tối, dạo phố và mua sắm.

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Trần Tư Thành tay trong tay dạo phố cùng tình mới - Ảnh: Internet

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Suốt thời gian hẹn hò, Trần Tư Thành luôn nắm chặt tay cô gái này, cho thấy mối quan hệ của cả hai vô cùng tốt đẹp. Cho đến nay, danh tính của người này vẫn còn là một ẩn số, tuy nhiên netizen cũng soi ra được cô có ngoại hình xinh đẹp, dáng người nuột nà không kém các ngôi sao nổi tiếng.

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Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành nên duyên kể từ sau lần hợp tác trong Chuyện Tình Bắc Kinh và thừa nhận tình cảm vào ngày 17/3/2021 trên chương trình Happy Camp. Cặp đôi kết hôn vào tháng 1/2014 và sinh con vào năm 2016. Đến tháng 5/2021, hai người công bố đã ly hôn.

Đến thời điểm hiện tại, công chúng vẫn đặt dấu chấm hỏi cho nguyên nhân Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành ly hôn. Tuy vậy, trong suốt nhiều năm chung sống, nam nghệ sĩ nhiều lần bị bắt gặp đi cùng người phụ nữ khác khiến khán giả tin rằng lý do cả hai xa nhau là vì thói trăng hoa của anh.

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Kể từ khi công khai ly hôn vào năm 2021, Đồng Lệ Á vẫn chưa có tình mới, cô tập trung vào việc phát triển sự nghiệp và chăm sóc con trai. Về phần Trần Tư Thành, anh đã nhiều lần bị giới săn ảnh bắt gặp cùng với các cô gái lạ vào khách sạn.

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Loạt hình ảnh Đồng Lệ Á bên cạnh chồng cũ Trần Tư Thành khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ hiện tại của cả hai sau khi tuyên bố chia tay vào 2021.

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