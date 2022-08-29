Đồng Lệ Á đẹp lộng lẫy 'áp diễm' hai đàn em khi chung một khung hình

Tuy có cách biệt nhiều về tuổi tác nhưng khi xuất hiện chung một khung hình thì Đồng Lệ Á vẫn có thể làm lu mờ luôn hai đàn em Lý Phi Nhi và Tuyên Lộ.

Theo truyền thông Trung Hoa, vào tối ngày 26/8 vừa qua, Đồng Lệ Á đã tham dự một sự kiện thời trang. Tại đây, cô được xếp ngồi cùng với hai đàn em là Lý Phi Nhi và Tuyên Lộ. Cũng nhờ việc 3 người đẹp được xếp ngồi chung chỗ này mà cư dân mạng được dịp xuýt xoa với nhan sắc "không tuổi" của Đồng Lệ Á.

Đồng Lệ Á được xếp ngồi cùng với hai đàn em là Lý Phi Nhi và Tuyên Lộ- Ảnh: Internet

Được biết, khoảng cách tuổi tác của Đồng Lệ Á với Lý Phi Nhi và Tuyên Lộ lần lượt là 4 và 8 tuổi. Tuy nhiên, cả 3 dường như trong cùng một độ tuổi, thậm chí nhiều người còn cho rằng người đẹp Tân Cương có nét trẻ trung hơn cả hai đàn em của mình.

Đồng Lệ Á gây điểm với nhan sắc ngọt ngào, lộng lẫy- Ảnh: Internet

Sau khi những bức ảnh này được đăng tải, nhiều netizen nhận xét rằng dù bao nhiêu năm trôi qua thì Đồng Lệ Á vẫn kiều diễm, sang trọng và thanh tú như vậy, áp đảo cả hai đàn em của mình. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng Lý Phi Nhi (ngồi giữa) do đụng chạm dao kéo nên nhan sắc cứng đơ, xuống sắc.

Đồng Lệ Á được đánh giá cao nhất trong những diễn viên nữ xuất thân từ vùng đất Tân Cương - Ảnh: Internet

Giữa những diễn viên nữ xuất thân từ vùng đất Tân Cương, Đồng Lệ Á được đánh giá cao nhất nhờ khả năng diễn xuất, gương mặt xinh đẹp với ngũ quan sắc sảo. Cô được biết đến và yêu thích qua nhiều bộ phim như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Thất Tình 33 Ngày, Đường Sơn Đại Địa Chấn, Thám Tử Phố Tàu 1...

Đồng Lệ Á bất ngờ hẹn hò cùng chồng cũ Trần Tư Thành sau ly hôn, liệu chăng cặp đôi sắp 'yêu lại từ đầu'? Loạt hình ảnh Đồng Lệ Á bên cạnh chồng cũ Trần Tư Thành khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ hiện tại của cả hai sau khi tuyên bố chia tay vào 2021.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-le-a-dep-long-lay-ap-diem-hai-dan-em-khi-chung-mot-khung-hinh-496778.html