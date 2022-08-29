Đồng Lệ Á đẹp lộng lẫy 'áp diễm' hai đàn em khi chung một khung hình

Sao quốc tế 29/08/2022 09:05

Tuy có cách biệt nhiều về tuổi tác nhưng khi xuất hiện chung một khung hình thì Đồng Lệ Á vẫn có thể làm lu mờ luôn hai đàn em Lý Phi Nhi và Tuyên Lộ.

Theo truyền thông Trung Hoa, vào tối ngày 26/8 vừa qua, Đồng Lệ Á đã tham dự một sự kiện thời trang. Tại đây, cô được xếp ngồi cùng với hai đàn em là Lý Phi Nhi và Tuyên Lộ. Cũng nhờ việc 3 người đẹp được xếp ngồi chung chỗ này mà cư dân mạng được dịp xuýt xoa với nhan sắc "không tuổi" của Đồng Lệ Á.

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Đồng Lệ Á được xếp ngồi cùng với hai đàn em là Lý Phi Nhi và Tuyên Lộ- Ảnh: Internet

Được biết, khoảng cách tuổi tác của Đồng Lệ Á với Lý Phi Nhi và Tuyên Lộ lần lượt là 4 và 8 tuổi. Tuy nhiên, cả 3 dường như trong cùng một độ tuổi, thậm chí nhiều người còn cho rằng người đẹp Tân Cương có nét trẻ trung hơn cả hai đàn em của mình.

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Đồng Lệ Á gây điểm với nhan sắc ngọt ngào, lộng lẫy- Ảnh: Internet

Sau khi những bức ảnh này được đăng tải, nhiều netizen nhận xét rằng dù bao nhiêu năm trôi qua thì Đồng Lệ Á vẫn kiều diễm, sang trọng và thanh tú như vậy, áp đảo cả hai đàn em của mình. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng Lý Phi Nhi (ngồi giữa) do đụng chạm dao kéo nên nhan sắc cứng đơ, xuống sắc.

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Đồng Lệ Á được đánh giá cao nhất trong những diễn viên nữ xuất thân từ vùng đất Tân Cương - Ảnh: Internet

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