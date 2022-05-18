Đồng Lệ Á bất ngờ hẹn hò cùng chồng cũ Trần Tư Thành sau ly hôn, liệu chăng cặp đôi sắp 'yêu lại từ đầu'?

Loạt hình ảnh Đồng Lệ Á bên cạnh chồng cũ Trần Tư Thành khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ hiện tại của cả hai sau khi tuyên bố chia tay vào 2021.

Mới đây, cánh săn ảnh đã bắt gặp được Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành trong một khung ảnh. Đây có lẽ là lần hiếm hoi bộ đôi xuất hiện cùng nhau sau một năm ly hôn. Theo đó, cả hai đã đưa cậu con trai Đoá Đoá đi chơi. Trong quá trình bên cạnh nhau, Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành rất tự nhiên, cả hai nói chuyện, cười nói vui vẻ như những người bạn thân thiết. Thậm chí, ở một tình huống khi nam đạo diễn Trần Tư Thành cúi xuống vô tình để lộ quần nhỏ bên trong, lúc này, Đồng Lệ Á rất tinh tế, lẳng lặng đứng phía sau kéo nhẹ lưng quần của chồng cũ lên.

Bên cạnh đó, hành động tinh tế của Đồng Lệ Á đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Bởi, hiếm có cặp đôi này trong ngành công nghiệp giải trí đầy rẫy thị phi như hiện nay sau khi chia tay có thể trở thành bạn bè thân thiết, dành cho nhau sự quan tâm, chu đáo và tinh tế đến thế.

Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành trước khi ly hôn - Ảnh: Internet Với nhiều nữ diễn viên, chuyện ly hôn ảnh hưởng lớn đến hình ảnh trong lòng công chúng. Nhưng Đồng Lệ Á may mắn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ khi quyết định chấm dứt hôn nhân không hạnh phúc suốt bảy năm. Khi tuyên bố chia tay người chồng đào hoa ngày 20/5/2021, cô nhận được lời chúc mừng của dư luận. Thời gian qua, nữ thần trong lòng hàng triệu khán giả đã có sự thay đổi lớn về ngoại hình lẫn tính cách. Quyết định chấm dứt hôn nhân nhiều điều tiếng năm 2021 của Đồng Lệ Á được đánh giá là dũng cảm và giúp cô thăng hạng vượt bậc. Người đẹp dường như lột xác với hình ảnh tươi tắn, năng động hơn trước. Bước ra khỏi vực thẳm hôn nhân, cô làm lại từ đầu và sống cho chính mình trong các bộ phim truyền hình, chương trình thực tế, quảng cáo… Nữ diễn viên 38 tuổi chăm chỉ làm việc và chăm sóc con trai 6 tuổi, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè.

Đồng Lệ Á - Trần Tư Thành vẫn làm bạn sau ly hôn? Tuy đã chính thức công bố ly hôn được khoảng 1 năm, Đồng Lệ và Trần Tư Thành vẫn gặp gỡ và đưa con trai đi chơi cùng nhóm bạn của mình.

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