Đồng Lệ Á bất ngờ hẹn hò cùng chồng cũ Trần Tư Thành sau ly hôn, liệu chăng cặp đôi sắp 'yêu lại từ đầu'?

Sao quốc tế 18/05/2022 16:25

Loạt hình ảnh Đồng Lệ Á bên cạnh chồng cũ Trần Tư Thành khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ hiện tại của cả hai sau khi tuyên bố chia tay vào 2021.

Mới đây, cánh săn ảnh đã bắt gặp được Đồng Lệ Á Trần Tư Thành trong một khung ảnh. Đây có lẽ là lần hiếm hoi bộ đôi xuất hiện cùng nhau sau một năm ly hôn.

Theo đó, cả hai đã đưa cậu con trai Đoá Đoá đi chơi. Trong quá trình bên cạnh nhau, Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành rất tự nhiên, cả hai nói chuyện, cười nói vui vẻ như những người bạn thân thiết. Thậm chí, ở một tình huống khi nam đạo diễn Trần Tư Thành cúi xuống vô tình để lộ quần nhỏ bên trong, lúc này, Đồng Lệ Á rất tinh tế, lẳng lặng đứng phía sau kéo nhẹ lưng quần của chồng cũ lên.

dong le adong le a 1dong le a 2

Bên cạnh đó, hành động tinh tế của Đồng Lệ Á đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Bởi, hiếm có cặp đôi này trong ngành công nghiệp giải trí đầy rẫy thị phi như hiện nay sau khi chia tay có thể trở thành bạn bè thân thiết, dành cho nhau sự quan tâm, chu đáo và tinh tế đến thế.

dong le a 3
Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành trước khi ly hôn - Ảnh: Internet

Với nhiều nữ diễn viên, chuyện ly hôn ảnh hưởng lớn đến hình ảnh trong lòng công chúng. Nhưng Đồng Lệ Á may mắn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ khi quyết định chấm dứt hôn nhân không hạnh phúc suốt bảy năm. Khi tuyên bố chia tay người chồng đào hoa ngày 20/5/2021, cô nhận được lời chúc mừng của dư luận. Thời gian qua, nữ thần trong lòng hàng triệu khán giả đã có sự thay đổi lớn về ngoại hình lẫn tính cách.

Quyết định chấm dứt hôn nhân nhiều điều tiếng năm 2021 của Đồng Lệ Á được đánh giá là dũng cảm và giúp cô thăng hạng vượt bậc. Người đẹp dường như lột xác với hình ảnh tươi tắn, năng động hơn trước. Bước ra khỏi vực thẳm hôn nhân, cô làm lại từ đầu và sống cho chính mình trong các bộ phim truyền hình, chương trình thực tế, quảng cáo… Nữ diễn viên 38 tuổi chăm chỉ làm việc và chăm sóc con trai 6 tuổi, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè. 

Đồng Lệ Á - Trần Tư Thành vẫn làm bạn sau ly hôn?

Đồng Lệ Á - Trần Tư Thành vẫn làm bạn sau ly hôn?

Tuy đã chính thức công bố ly hôn được khoảng 1 năm, Đồng Lệ và Trần Tư Thành vẫn gặp gỡ và đưa con trai đi chơi cùng nhóm bạn của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Đồng Lệ Á Trần Tư Thành sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Đồng Lệ Á - Trần Tư Thành vẫn làm bạn sau ly hôn?

Đồng Lệ Á - Trần Tư Thành vẫn làm bạn sau ly hôn?

Tập cuối Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng không được netizen để yên, bị chỉ trích vì phân đoạn đánh nhau quá 'ảo ma'

Tập cuối Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng không được netizen để yên, bị chỉ trích vì phân đoạn đánh nhau quá 'ảo ma'

Thả Thí Thiên Hạ: Chính thức kết thúc với 3 tỷ lượt xem trong 1 tháng, mọi thứ đều 'hoàn hảo' chỉ không 'hoàn hảo' trong lòng khán giả?

Thả Thí Thiên Hạ: Chính thức kết thúc với 3 tỷ lượt xem trong 1 tháng, mọi thứ đều 'hoàn hảo' chỉ không 'hoàn hảo' trong lòng khán giả?

Vợ chồng sao TVB Trần Hào chuẩn bị đón con thứ 4?

Vợ chồng sao TVB Trần Hào chuẩn bị đón con thứ 4?

Tạo hình tóc trắng của Dương Dương 'gây bão', liệu nhan sắc có' 'gánh' được diễn xuất trong 'Thả Thí Thiên Hạ'?

Tạo hình tóc trắng của Dương Dương 'gây bão', liệu nhan sắc có' 'gánh' được diễn xuất trong 'Thả Thí Thiên Hạ'?

Triệu Lệ Dĩnh và các tiểu hoa 85 tái xuất với thể loại cổ trang: Người được kỳ vọng vô cùng, kẻ bị chê vì diễn xuất kém cỏi

Triệu Lệ Dĩnh và các tiểu hoa 85 tái xuất với thể loại cổ trang: Người được kỳ vọng vô cùng, kẻ bị chê vì diễn xuất kém cỏi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI