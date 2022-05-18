Vợ chồng sao TVB Trần Hào chuẩn bị đón con thứ 4?

Vòng 2 lớn bất thường của bà xã nam tài tử TVB Trần Hào đã làm dấy lên nghi vấn cặp đôi chuẩn bị có thêm một em bé nữa.

Trong bức ảnh được Trần Nhân Mỹ đăng tải lên mạng xã hội vào đầu tháng 5 vừa qua, bà xã Trần Hào đã có những giây phút vui vẻ cùng bạn bè trong bữa tiệc mừng sinh nhật muộn. Tuy vậy, điều khiến công chúng chú ý là người đẹp có vẻ tăng không ít cân và vòng hai của cô cũng nhô lên rõ rệt làm dấy lên nghi vấn vợ chồng cô đang chuẩn bị đón em bé thứ 4.

Vì vòng 2 to bất thường, Trần Nhân Mỹ bị đòn rằng đang mang thai lần 4 - Ảnh: Internet

Tuy vậy, trước loạt ồn ào, Trần Nhi Mỹ vào ngày 16/5 vừa qua đã giải thích về việc này, cô nói: "Đúng là tôi có vẻ béo hơn một chút, nhưng chắc là do góc độ chụp ảnh thôi. Thực tế, tôi vẫn đang giảm cân và chưa có ý định sinh con thứ 4. Cảm ơn mọi người đã quan tâm hỏi thăm".

Trước đó, trong một lần trả lời phỏng vấn, bà xã Trần Hào từng nói rằng chuyện con cái nên để số phận quyết định, nhưng nếu được có thêm một đứa con nữa thì cô hy vọng sẽ là một bé gái.

Từ khi kết hôn, Trần Hào và Trần Nhân Mỹ đã có 3 con cả trai lẫn gái - Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, Trần Hào và Trần Nhân Mỹ đã có 3 con trong độ tuổi từ mẫu giáo đến tuổi học bao gồm các bé: Aiden (sinh năm 2013), Nathan (sinh năm 2015) và Camilla (sinh năm 2016).

Kể từ khi kết hôn với Trần Hào vào năm 2013, Hoa hậu Hong Kong 2006 Trần Nhân Mỹ lui về hậu phương, chăm sóc gia đình và hỗ trợ sự nghiệp cho chồng. Trong khi đó, Trần Hào từng bước trở thành "thiên vương" của TVB với hàng loạt dự án đắt giá và còn mở thêm chuỗi quán cà phê vô cùng nổi tiếng bất chấp dịch bệnh.

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