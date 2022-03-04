Gia tài kếch xù, tài tử TVB Trần Hào vẫn ở nhà thuê, nghe lý do thấy ấm lòng hết sức

Sao quốc tế 04/03/2022 11:41

Trần Hào giải thích việc ở nhà thuê như thế này sẽ giúp cho việc đi học của các con anh trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Mới đây, Hoa hậu Hong Kong 2006 Trần Nhân Mỹ - vợ của nam diễn viên Trần Hào đã chia sẻ lên mạng xã hội một đoạn clip ghi lại cảnh chồng cô phải tự cách li bản thân khỏi gia đình vì anh đã dương tính với Covid-19. Bên cạnh đó, đoạn clip này cũng phần nào hé lộ về căn nhà đắt tiền mà gia đình này đang sinh sống.

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Trần Hào tự cách li vì đang mắc Covid-19

Theo đó, ngôi nhà này là căn hộ có tổng diện tích hơn 2.500 m2 được Trần Hào thuê lại với mức giá 70.000 HKD (hơn 200 triệu đồng) với view hướng biển và nằm trong một khu chung cư cao cấp. Được biết, với mức thu nhập một năm lên đến 30 triệu HKD, Trần Hào hiện là nghệ sĩ được TVB trả lương cao nhất nên số tiền thuê nhà này với anh không nhằm nhò gì.

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Việc ở nhà thuê sẽ giúp các con của Trần Hào tiện đi học

Nói về lý do nắm trong tay nhiều bất động sản, có cả nhà riêng nhưng vẫn chọn ở nhà thuê, Trần Hào chia sẻ cả 3 người con của anh hiện đang ở độ tuổi đi học và căn hộ này rất tiện và phù hợp với việc đưa đón con đi học. Ngoài ra, anh còn cho biết rất có thể trong vài năm nữa thôi gia đình sẽ lại chuyển đi nơi khác khi các con đến tuổi dậy thì nên việc ở nhà thuê lại phù hợp hơn "mua đứt" một căn hộ.

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Trần Hào và vợ là Trần Nhân Mỹ hính thức kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người vào năm 2013

Trần Hào và vợ là Trần Nhân Mỹ nên duyên sau một lần hợp tác vào năm 2011. Vào năm 2013, cả hai chính thức kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người nhưng cũng vô cùng tiếc nuối khi sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển lại quyết định lui về hậu phương chăm sóc gia đình. Qua 9 năm hôn nhân, đôi vợ chồng có với nhau 2 con trai và 1 con gái, cả 2 thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc của mình lên MXH.

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Trần Nhân Mỹ không hối hận khi kết hôn với Trần Hào

Trần Nhân Mỹ cho hay, bản thân chưa từng hối hận khi từ bỏ sự nghiệp sớm để kết hôn cùng Trần Hào, cô nói: "Anh ấy đáng giá 200 điểm, cho đến giờ phút này anh ấy là tình yêu của đời tôi, và tôi sẽ không bao giờ yêu ai nhiều như anh ấy. Nhiều người nói rằng sau khi kết hôn mọi thứ thay đổi nhưng đối với tôi mọi thứ vẫn nguyên vẹn vì anh ấy vẫn hoàn hảo tuyệt đối".

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Từ khóa:   Trần Hào Trần Nhân Mỹ TVB sao Hoa ngữ làng sao

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