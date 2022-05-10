Cựu hoa đán TVB Dương Di: 'Chăm con vất vả hơn đóng phim'

Sau khi sinh hai con lần lượt vào các năm 2020 và 2021, nữ diễn viên Dương Di và chồng bận rộn khi vừa phải chăm sóc các con, vừa phải lao đi kiếm tiền.

Tờ HK01 đưa tin, sau khi sinh hai con, một trai một gái thì Dương Di trở nên vô cùng bận rộn vì cuộc sống cá nhân bị đảo lộn hoàn toàn. Nữ diễn viên đánh giá việc chăm con còn vất vả hơn là đóng phim và dù rất yêu trẻ con nhưng vợ chồng cô quyết định không thêm sinh thêm con thứ 3.

Gia đình 4 người của Dương Di và La Trọng Khiêm

"Tôi không còn ưu tiên chú ý bản thân sau khi có con. Tất cả quyết định đều nghĩ cho sự an toàn, tương lai của bọn trẻ. Con gái và con trai khiến tôi nhận ra có những điều to lớn hơn bản thân trong cuộc sống." - Dương Di chia sẻ.

Nữ diễn viên Cung Tâm Kế nói thêm, cô và La Trọng Khiêm đang chịu áp lực kinh tế khá lớn vì mong mỏi mang lại cho các con cuộc sống bình yên và sung túc nhất. Vì lý do này mà dù cho phải chăm con, cô vẫn sẽ đồng ý chấp nhận các vai diễn phim truyền hình dài tập nếu kịch bản phù hợp.

Dương Di và La Trọng Khiêm đang chịu áp lực kinh tế khá lớn vì mong mỏi mang lại cho các con cuộc sống bình yên và sung túc nhất

"Sau khi có con, chúng tôi đối mặt với nhiều gánh nặng. Vợ chồng tôi đều mệt mỏi, và không mặn mà với chuyện sinh thêm con. Để cuộc sống gia đình 4 người ổn định hơn trong tương lai, tôi và anh Trọng Khiêm phải cố gắng từ bây giờ." - Dương Di cho hay.

Tháng 10/2016, Dương Di và tài tử La Trọng Khiêm chính thức kết hôn. Sau khi kết hôn, vì lớn tuổi nên Dương Di gặp khó khăn trong việc mang thai. Năm 2020, sau nhiều nỗ lực, nữ diễn viên sinh con gái đầu lòng ở tuổi 41, kế tiếp vào tháng 12/2021, cô sinh con thứ hai.

Dương Di và La Trọng Khiêm chính thức kết hôn vào tháng 10/2016

Ảnh: Internet

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