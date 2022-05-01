Xa Thi Mạn: Hành trình từ Á Hậu Hồng Kông, dính mác 'bình hoa di động' đến Thị Hậu TVB, từng dính nhiều lùm xùm tình ái 'tiểu tam' chấn động

Sao quốc tế 01/05/2022 14:23

Xa Thi Mạn là Thị Hậu có thực lực trong giới hoa ngữ nên đời tư và công việc của cô được đông đảo công chúng quan tâm.

Xa Thi Mạn chắc chắn là cái tên không hề xa lạ với khán giả Việt. Cô là nàng hoa đán hiếm hoi của TVB thời hoàng kim mà tới nay vẫn hoạt động mạnh, sự nghiệp phát triển rầm rộ tại thị trường đại lục. Thế nhưng, trước kia Xa Thi Mạn từng bị đánh giá là có diễn xuất “bình hoa” trên màn ảnh xứ Cảng, nhận đủ phê bình về diễn xuất.

Xa Thi Mạn: Hành trình từ Á Hậu Hồng Kông, dính mác 'bình hoa di động' đến Thị Hậu TVB, từng dính nhiều lùm xùm tình ái 'tiểu tam' chấn động - Ảnh 1
Xa Thi Mạn - Ảnh minh họa: Internet

 

Sau khi đi du học trở về, Xa Thi Mạn quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông theo lời khuyên của mẹ. Cuộc thi sắc đẹp năm đó có quá nhiều đối thủ “nặng ký”, toàn những đại mỹ nhân sắc nước hương trời nên visual của Xa Thi Mạn cũng không được xếp vào top nổi bật. Tuy nhiên, nhờ phần thi hỏi đáp ăn điểm, người đẹp này trở thành “hắc mã” trong cuộc thi và giành ngôi Á hậu 2 năm đó.

Xa Thi Mạn: Hành trình từ Á Hậu Hồng Kông, dính mác 'bình hoa di động' đến Thị Hậu TVB, từng dính nhiều lùm xùm tình ái 'tiểu tam' chấn động - Ảnh 2
Xa Thi Mạn từng là Á Hậu 2 Hồng Kông - Ảnh minh họa: Internet

 

Top 3 của cuộc thi hoa hậu là Ông Gia Tuệ (Hoa hậu), Lý Minh Tuệ (Á hậu) và Xa Thi Mạn đều ký hợp đồng với đài TVB và được nâng đỡ nhiệt tình. Chẳng ai ngờ được, Ông Gia Tuệ và Lý Minh Tuệ lại cuốn vào mối tình 3 người với đại gia Ổ Hữu Chính và hủy hợp đồng với đài TVB để tranh giành tình cảm, muốn gả vào hào môn. Thế nên, Xa Thi Mạn bỗng dưng hưởng lợi cực lớn, được nhà đài dồn hết tài nguyên.

Tuy nhiên, vốn không có kinh nghiệm về diễn xuất, Xa Thi Mạn khiến khán giả không hài lòng khi vào vai nữ chính trong những tác phẩm đầu tay. Cô bị khán giả chỉ ra hàng loạt vấn đề như đôi mắt vô hồn, chất giọng không đúng và bị gắn mác diễn xuất “bình hoa”.

Hơn nữa, đài TVB vốn là “lò luyện minh tinh” trứ danh xứ Cảng với môi trường làm việc cực khắc nghiệt, khi không hoàn thành tốt công việc thì nữ diễn viên này sẽ bị trách mắng chứ chẳng hề có đặc quyền nào cả. Thậm chí, có lần vì trót đến muộn, cô bị trợ lý chế tác to tiếng bằng những lời lẽ khó nghe ngay tại đoàn phim.

Trước áp lực dư luận, Xa Thi Mạn nỗ lực không ngừng để rèn luyện diễn xuất và lời thoại, khắc phục khuyết điểm của bản thân. Chẳng những quan sát, học tập từ đồng nghiệp, cô còn dành nửa năm để lớn tiếng đọc diễn cảm báo chí. Cứ như vậy, đến năm 2000, Xa Thi Mạn đã có thể xuất sắc hóa thân thành nàng Chúc Quân Hảo giỏi đấu “võ mồm” trong Đường Về Hạnh Phúc.

Xa Thi Mạn: Hành trình từ Á Hậu Hồng Kông, dính mác 'bình hoa di động' đến Thị Hậu TVB, từng dính nhiều lùm xùm tình ái 'tiểu tam' chấn động - Ảnh 3
Xa Thi Mạn luôn cố gắng không ngừng trong diễn xuất - Ảnh minh họa: Internet

 

Tiếp đó, Xa Thi Mạn liên tục gặt hái thành công với những bộ phim đình đám như Thâm Cung Nội Chiến, Cung Tâm Kế, Công Chúa Giá Đáo… trở thành hoa đán đầy tiềm năng của đài TVB, thậm chí còn ôm cúp Thị hậu nhờ bộ phim Phụng Hoàng Lâu nữa. Có thể nói, cô gái bị đánh giá thấp về diễn xuất năm nào đã thực sự nghịch tập thành công, trở thành nữ diễn viên được người người, nhà nhà yêu mến.

Xa Thi Mạn: Hành trình từ Á Hậu Hồng Kông, dính mác 'bình hoa di động' đến Thị Hậu TVB, từng dính nhiều lùm xùm tình ái 'tiểu tam' chấn động - Ảnh 4
Hoa Đán tiềm năng của TVB - Ảnh minh họa: Internet

 

Sự nghiệp đình đám nhưng Xa Thi Mạn cũng dính phải khá nhiều lùm xùm tình ái. Theo dân mạng rỉ tai nhau thì nữ diễn viên Cung Tâm Kế từng hẹn hò với những nam thần đình đám như Trương Trí Lâm, Trần Hạo Dân, Ngô Trác Hy, Lâm Phong... thậm chí chấp nhận làm “tiểu tam” nhưng đều chẳng thể đi được tới cuối cùng. Có lẽ vì vậy nên Xa Thi Mạn quyết định tập trung hơn vào sự nghiệp diễn xuất, rời xa những lùm xùm tình ái.

Xa Thi Mạn: Hành trình từ Á Hậu Hồng Kông, dính mác 'bình hoa di động' đến Thị Hậu TVB, từng dính nhiều lùm xùm tình ái 'tiểu tam' chấn động - Ảnh 5
Xa Thi Mạn từng vướng nhiều lùm xùm tình ái - Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ diễn xuất tinh tế và sự chuyên nghiệp, nỗ lực không ngừng, lại thêm chút may mắn, mấy năm gần đây, Xa Thi Mạn gặt hái nhiều thành công khi tiến quân sang thị trường đại lục. Cô gây ấn tượng với khán giả qua những bộ phim như Diên Hi Công Lược, Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Yến Vân Đài...

Xa Thi Mạn: Hành trình từ Á Hậu Hồng Kông, dính mác 'bình hoa di động' đến Thị Hậu TVB, từng dính nhiều lùm xùm tình ái 'tiểu tam' chấn động - Ảnh 6
Xa Thi Mạn độc thân ở tuổi 47 - Ảnh minh họa: Internet

 

Đến nay, bước sang tuổi 47, sự nghiệp diễn xuất ổn định nhưng ‘Tam Hảo’ vẫn chưa yên bề gia thất. Mới đây, có nguồn tin cho biết, nữ diễn viên Diên Hi Công Lược đã tìm được “bạch mã hoàng tử” và đưa về ra mắt mẹ, nhưng vì nhà gái chưa lên tiếng xác nhận nên mình vẫn không biết thực hư thế nào.

 

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