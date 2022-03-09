Xa Thi Mạn có tình mới ở tuổi 46, danh tính của 'nửa kia' được dân tình ráo riết truy tìm

Chuyện tình cảm của Xa Thi Mạn hiện đang là chủ đề thu hút sự quan tâm và bàn tán xôn xao từ dư luận.

Trong làng giải trí Hồng Kông, Xa Thi Mạn là cái tên diễn viên nữ có lịch sử tình trường thuộc hàng bậc nhất. Nữ diễn viên từng tiết lộ mình đã trải qua 10 mối tình. Mối tình dài nhất kéo dài khoảng 3 năm, bạn trai có cả người trong lẫn ngoài làng giải trí.

Ngoài ra, vô số những cái tên như: Miêu Kiều Vỹ, La Gia Lương, Mã Đức Chung, Phương Trung Tín, Trần Cẩm Hồng, Ngô Trác Hy, Lâm Phong… hầu như tất cả tài tử TVB đều từng dính phải tin đồn với cô trong những lần hợp tác. Song, nữ diễn viên đến nay chỉ thừa nhận mối tình duy nhất của mình với Trần Hạo Dân kéo dài trong 4 năm là sự thật.

Xa Thi Mạn - Ảnh: Internet

Mới đây, dân tình bắt trọn được khoảnh khắc Xa Thi Mạn đi cùng một người đàn ông lạ mặt tại quê nhà. Theo tiết lộ từ cư dân mạng, người đàn ông này khoảng 40 tuổi, có ngoại hình cao to. Anh đích thân làm tài xế để đưa mẹ con của nữ minh tinh đi khám bệnh. Sau khi khám xong, cả 3 tiếp tục đi siêu thị mua sắm và "bạn trai" của cô chở mọi người về nhà riêng của Xa Thi Mạn để ăn tối.

Dân tình bắt trọn được khoảnh khắc Xa Thị Mạn đi cùng một người đàn ông lạ mặt - Ảnh: Internet

Xa Thi Mạn vốn được biết đến là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông và thường được ca tụng là "Nhất Tỷ" của màn ảnh TVB. Cô là nữ diễn viên hiếm hoi có xuất phát điểm từ cuộc thi sắc đẹp được TVB xem là "con cưng" và lăng-xê với tốc độ chóng mặt.

Dù đã 46 tuổi, Xa Thi Mạn vẫn không nôn nóng chuyện lấy chồng. Cựu diễn viên TVB trân trọng cuộc sống tự do hiện tại và chỉ kết hôn khi gặp được người mà mình thực sự yêu thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xa-thi-man-co-tinh-moi-o-tuoi-46-danh-tinh-cua-nua-kia-duoc-dan-tinh-rao-riet-truy-tim-454512.html