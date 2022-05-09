Trần Hào, Hồ Định Hân và dàn sao 'quyền lực' nhất TVB ở thời điểm hiện tại

Bên cạnh các tên tuổi lớn như Trần Hào hay Hồ Định Hân, bảng xếp hạng những ngôi sao quyền lực nhất TVB năm nay có sự xuất hiện hiện của nhiều nhân tố mới, hứa hẹn sẽ "khuấy đảo" đài truyền hình xứ Cảng Thơm trong thời gian tới.

Theo tin tức trên trang HK01 vào ngày 7/5 vừa qua, đài truyền hình TVB vừa mới công bố bảng báo cáo thường niên với danh sách gần 100 nghệ sĩ trực thuộc được xếp hạng dựa trên địa vị và danh tiếng của mỗi người. Danh sách này sẽ tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến mức lương và khối lượng công việc mà các nghệ sĩ này nhận được trong năm tiếp theo. Những ngôi sao có 'quyền lực' nhất TVB ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet Top 4 nghệ sĩ đứng đầu là Đường Thi Vịnh, Lâm Hạ Vi, Đàm Ngạn Tuấn và Trần Hào, trong đó Lâm Hạ Vi và Đàm Ngạn Tuấn vừa nhận giải Thị hậu và Thị đến của nhà đài vào tháng 1 vừa qua nên được TVB hết sức lăng xê.

Lâm Hạ Vi và Đàm Ngạn Tuấn vừa nhận giải Thị hậu và Thị đến của TVB vào tháng 1 vừa qua - Ảnh: Internet Không nằm ngoài dự đoán khi Đường Thi Vịnh và Trần Hào lần lượt là nhất tỷ và nhất ca của TVB trong năm qua. Theo thống kê, trong năm 2021, đã có 3 bộ phim mà Đường Thi Vịnh đóng chính được lên sóng còn về phần Trần Hào, anh mới được TVB gia hạn hợp đồng với mức lương "khủng" lên đến 30 triệu HKD (hơn 87 tỷ đồng), hiện nam tài tử là nghệ sĩ có thu nhập cao nhất nhà đài này. Trong năm 2021, đã có 3 bộ phim mà Đường Thi Vịnh đóng chính được lên sóng - Ảnh: Internet Trần Hào mới được TVB gia hạn hợp đồng với mức lương "khủng" lên đến 30 triệu HKD - Ảnh: Internet Ở hàng thứ hai, các diễn viên Vương Hạo Tín, Huỳnh Trí Văn, Trần Triển Bằng, Hồ Định Hân và Lý Giai Tâm đã được gọi tên. Trong đó, Vương Hạo Tín và Hồ Định Hân đều là các diễn viên từng đoạt Thị đế, Thị hậu TVB, danh tiếng của họ "không phải dạng vừa" trong làng giải trí xứ Cảng Thơm. Tuy vậy, Hồ Định Hân đã rời TVB vào tháng 1/2020 sau 18 năm gắn bó, ngôi vị nhất tỷ vốn thuộc về cô vào năm 2021 và địa vị của cô vẫn vô cùng lớn đối với nhà đài này.

Vương Hạo Tín đứng ở hàng thứ 2 trong bảng xếp hạng này - Ảnh: Internet Dù đã rời TVB vào tháng 1/2020 sau 18 năm gắn bó, Hồ Định Hân vẫn xếp ở hàng thứ 2 - Ảnh: Internet Cái tên gây ồn ào nhất khi xếp ở hàng thứ 2 năm nay chính là Lý Giai Tâm. Tuy từng lên ngôi thị hậu với vai nữ chính trong Chuyện bốn nàng luật sư (2015), những nữ diễn viên đã có thời gian bị chính TVB cấm sóng do có phát ngôn gây tranh cãi. Cái tên gây ồn ào nhất khi xếp ở hàng thứ 2 năm nay chính là Lý Giai Tâm - Ảnh: Internet Dù được trọng dụng, Vương Hạo Tín gần đây lại phát triển sự nghiệp ở Đại lục - Ảnh: Internet Cũng ở hàng thứ hai, nam tài tử Vương Hạo Tín được xem là "ngỗng đẻ trứng vàng" cho TVB những năm vừa qua. Hiện tại, anh cũng là một trong những ngôi sao được trả cát xê cao nhất nhà đài này. Mã Quốc Minh trong thời gian tới có thể sẽ giảm bớt khối lượng công việc để kết hôn - Ảnh: Internet Bên cạnh Trần Oánh, Viên Vỹ Hào, Thái Tư Bối ở hàng thứ 3 là nam diễn viên được yêu thích hàng đầu tại TVB - Mã Quốc Minh. Theo đó, việc địa vị của anh bị xếp thấp như vậy là vì trong thời gian tới có thể anh sẽ phải giảm bớt khối lượng công việc để kết hôn.

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