Đồng Lệ Á - Trần Tư Thành vẫn làm bạn sau ly hôn?

Sao quốc tế 16/05/2022 16:39

Tuy đã chính thức công bố ly hôn được khoảng 1 năm, Đồng Lệ và Trần Tư Thành vẫn gặp gỡ và đưa con trai đi chơi cùng nhóm bạn của mình.

Tờ Sina đưa tin, mới đây Đồng Lệ ÁTrần Tư Thành đã bị bắt gặp dẫn con trai đến buổi gặp gỡ với vợ chồng diễn viên Hoắc Tư Yến tại một quán cà phê vào hôm cuối tuần. Trong các hình ảnh được phóng viên chụp lại, cả Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành đều theo sát con cậu con trai nhỏ, thi thoảng cậu bé còn ôm cha mình thật tình cảm.

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Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành đưa con trai đến buổi gặp gỡ với vợ chồng diễn viên Hoắc Tư Yến - Ảnh: Sohu

Trong suốt buổi gặp mặt, Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành đã nói chuyện và tương tác rất thoải mái, vui vẻ. Trước khi ra về, nữ diễn viên còn giúp chồng cũ xếp lại quần áo trên ghế và chỉnh trang phục lại cho anh. Được biết, đây là lần hiếm hoi mà hai nghệ sĩ bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau sau ly hôn.

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Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành thoải mái tương tác với nhau trong buổi gặp mặt - Ảnh: Sohu

Kể từ khi công khai ly hôn vào năm 2021, Đồng Lệ Á vẫn chưa có tình mới, cô tập trung vào việc phát triển sự nghiệp và chăm sóc con trai. Về phần Trần Tư Thành, anh đã nhiều lần bị giới săn ảnh bắt gặp cùng với bạn gái mới vào khách sạn.

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Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành tuyên bố ly hôn vào tháng 5/2021 - Ảnh: Internet

Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành nên duyên kể từ sau lần hợp tác trong Chuyện Tình Bắc Kinh và thừa nhận tình cảm vào ngày 17/3/2021 trên chương trình Happy Camp. Cặp đôi kết hôn vào tháng 1/2014 và sinh con vào năm 2016. Đến tháng 5/2021, hai người công bố đã ly hôn.

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Công chúng cho rằng lý do cho việc hai ngôi sao ly hôn là vì Đồng Lệ Á đã 'chịu đủ' thói trăng hoa của Trần Tư Thành - Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, công chúng vẫn đặt dấu chấm hỏi cho nguyên nhân Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành ly hôn. Tuy vậy, trong suốt nhiều năm chung sống, nam nghệ sĩ nhiều lần bị bắt gặp đi cùng người phụ nữ khác khiến khán giả tin rằng lý do cả hai xa nhau là vì thói trăng hoa của anh.

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Đây có lẽ là hành động mà fan hâm mộ của Đồng Lệ Á mong chờ nhất những năm qua sau nhiều lần bất mãn vì cô liên tục tha thứ cho thói lăng nhăng của chồng.

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