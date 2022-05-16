Đồng Lệ Á - Trần Tư Thành vẫn làm bạn sau ly hôn?

Tờ Sina đưa tin, mới đây Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành đã bị bắt gặp dẫn con trai đến buổi gặp gỡ với vợ chồng diễn viên Hoắc Tư Yến tại một quán cà phê vào hôm cuối tuần. Trong các hình ảnh được phóng viên chụp lại, cả Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành đều theo sát con cậu con trai nhỏ, thi thoảng cậu bé còn ôm cha mình thật tình cảm.

Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành đưa con trai đến buổi gặp gỡ với vợ chồng diễn viên Hoắc Tư Yến - Ảnh: Sohu

Trong suốt buổi gặp mặt, Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành đã nói chuyện và tương tác rất thoải mái, vui vẻ. Trước khi ra về, nữ diễn viên còn giúp chồng cũ xếp lại quần áo trên ghế và chỉnh trang phục lại cho anh. Được biết, đây là lần hiếm hoi mà hai nghệ sĩ bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau sau ly hôn.