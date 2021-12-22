'Mỹ nhân Tân Cương' Đồng Lệ Á vướng tin đồn tái hôn quan chức cấp cao gây bão MXH xứ Trung

Cư dân mạng xứ Trung đang ráo riết tìm thông tin Đồng Lệ Á sẽ tái hôn với Bộ trưởng Bộ Truyền thông nước này.

Cuộc tình của Anh Đức và Uyên Tô đã kết thúc sau 10 tháng hẹn hò. Đáng chú ý là sau khi chia tay, cô nàng liên tục đưa ra những thông tin tố bạn trai diễn viên tệ bạc, nhỏ nhen, "quỵt tiền" và ép cô trong vòng 2 ngày phải dọn ra khỏi nhà nếu không sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Cách đây ít giờ, trên trang Instagram cá nhân, Uyên Tô đã cập nhật hình ảnh mới nhất của mình kèm dòng trạng thái: "Đơn giản là hạnh phúc, đơn giản là không quá cầu kì, đơn giản là biết ơn và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, đơn giản tinh tế đến từ sự tối giản".

Bộ ảnh mới của Uyên Tô sau vụ chia tay ồn ào Sau khi đăng tải, hình ảnh của cô nàng đã thu hút sự chú ý của khán giả. Về phía Anh Đức, sau khi xác nhận chia tay anh đã xóa hết ảnh của cả hai trên mạng xã hội. Còn cô nàng hủy theo dõi bạn trai cũ trên Instagram. Sau chia tay, người đẹp đã dọn ra khỏi căn nhà của Anh Đức và không quên gửi lời tạm biệt cũng như chúc người yêu cũ hạnh phúc. Cô nàng vẫn xinh đẹp, quyến rũ và gợi cảm Cô nàng còn tố bạn trai cũ của mình nhiều lần sử dụng chất cấm, thậm chí chơi ngày chơi đêm khiến cô không chịu được, nhiều lần trầm cảm nặng khi chứng kiến bạn trai ngồi chơi.

Hình ảnh lúc cặp đôi còn mặn nồng Được biết cặp đôi này quen nhau vào đúng dịp lễ Valentine. Thời điểm đó, nam diễn viên đăng tải bức ảnh hôn một cô gái sau lớp khẩu trang và chia sẻ: “Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cho điều thiêng liêng này". Trong khoảng thời gian quen nhau, thỉnh thoảng Anh Đức vẫn đăng tải hình ảnh người yêu trên trang cá nhân song giấu mặt. Anh từng tiết lộ bạn gái cũng hay ghen khi anh bị gán ghép với những đồng nghiệp khác, song không muốn chia sẻ quá nhiều về đời tư của mình.

Hậu ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh, 'tình cũ' Trần Hiểu bị 'réo tên' không ngớt khiến bà xã phải lên tiếng Sau kết cục buồn của "Chuyện tình Lọ Lem" giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, mối quan hệ của nữ diễn viên cùng Trần Hiểu năm nào bất ngờ trở thành chủ đề được công chúng bàn luận sôi nổi.

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