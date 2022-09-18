Hậu kết hôn với Từ Hy Viên, DJ Koo nhận đãi ngộ như siêu sao hàng đầu

Giá trị thương mại của chồng mới Từ Hy Viên tăng vọt kể từ sau khi hai người tuyên bố kết hôn.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, mới đây cánh săn ảnh ảnh đã chụp được khoảnh khắc DJ Koo đang quay quảng cáo mới trên phim trường. Tại đây, nam nghệ sĩ nhận được đãi ngộ như các ngôi sao hàng đầu xứ Đài với nhiều quản lý vây quanh, phiên dịch và đội điều tiết giao thông.

DJ Koo quay quảng cáo mới trên phim trường tại Đài Loan - Ảnh: Internet

Theo các trang tin tức xứ Đài, DJ Koo rất tận tâm với công việc của mình, mọi cảnh quay lái mô tô đều do anh tự thực hiện, kể cả các động tác khó và có mức độ nguy hiểm lớn. Nam nghệ sĩ đều chỉ cần thực hiện đúng một lần và không hề có cảnh quay hỏng.

Nam nghệ sĩ có đội ngũ riêng theo chân chăm sóc - Ảnh: Internet

Theo Sinchew, độ nổi tiếng của ông xã Đại S đã cao hơn rất nhiều so với thời gian trước. Những bức ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy khán giả xếp hàng dài đợi mua vé để thưởng thức âm nhạc của DJ Koo, riêng nam nghệ sĩ cũng có một nhóm bảo vệ luôn túc trực xung quanh.

Cũng theo Sinchew, hộp đêm nơi DJ Koo biểu diễn cử 7 nhân viên an ninh luôn túc trực tại tầng 1 để duy trì trật tự. Khoảng 22h là lúc khách bắt đầu vào cử nhưng đến 22h30 thì vẫn còn tới hàng trăm người khác chờ đợi để được mua vé.

Trong lần biểu diễn trước của DJ Koo, giá vé chỉ mang tính hữu nghị, nhưng lần này giá vé đã tăng lên gấp rưỡi. Đa phần người mua vé đều trong độ tuổi 20. Sự nổi tiếng bất ngờ của DJ Koo tại Đài Loan phần lớn nhờ sự ảnh hưởng của Từ Hy Viên.

Từ Hy Viên: Lần yêu nào cũng dốc hết lòng hy sinh vì "phu quân" Từ Hy Viên từng có chỗ đứng hết sức vững chắc trong giới giải trí. Cô được nhớ đến sau vai Sam Thái của Vườn Sao Băng bản Đài Loan. Đại S sở hữu nhà, xe không thiếu thứ gì và cả những bất động sản giá trị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ket-hon-voi-tu-hy-vien-dj-koo-nhan-dai-ngo-nhu-sieu-sao-hang-dau-504281.html