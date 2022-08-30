Chồng cũ Từ Hy Viên thấy 'hạnh phúc hơn' sau khi ly hôn

Sao quốc tế 30/08/2022 09:45

Uông Tiểu Phi - chồng cũ của Từ Hy Viên cho biết, anh cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều kể từ khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Uông Tiểu Phi vừa qua đã livestream trò chuyện với những người theo dõi mình trên mạng xã hội vào tối ngày 27/8. Nam doanh nhân cho biết kể từ khi ly hôn anh cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều, thậm chí là hạnh phúc vì được sống gần cha mẹ.

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Uông Tiểu Phi nói rằng kể từ khi ly hôn anh cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

"Trước đây, khi còn là người có gia đình, tôi thường cảm thấy mỏi mệt vì nhà bố mẹ ở Bắc Kinh nhưng gia đình riêng lại ở Đài Bắc. Bạn có biết lúc đó tôi vất vả thế nào không? Tôi phải bay đi, bay về giữa Đại lục, Đài Loan hàng tuần.

Khi ấy, tôi chưa khởi nghiệp, tài chính chưa vững. Thời gian đó, mỗi ngày tôi không biết mình nên làm cái gì, lúc nào cũng bối rối, cứ chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Bây giờ tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi có thể sống ở Bắc Kinh mọi thời điểm, không cần phải đi lại vất vả." - Uông Tiểu Phi chia sẻ.

Uông Tiểu Phi cho biết, anh từng nhiều lần thuyết phục Từ Hy Viên trở về Đại lục sinh sống nhưng cô luôn từ chối. Trong thời gian chung sống, nam doanh nhân luôn chiều theo vợ và cuộc sống hai vợ chồng lúc nào cũng tập trung vào con cái.

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Uông Tiểu Phi vẫn treo ảnh cưới với Từ Hy Viên trong phòng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trái ngược với những lời tâm sự của Uông Tiểu Phi, cư dân mạng phát hiện nam doanh nhân vẫn treo ảnh cưới với Từ Hy Viên trong phòng livestream. Điều này khiến nhiều người tin rằng anh vẫn chưa quên được vợ cũ.

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