Mẹ Uông Tiểu Phi nói một câu 'dứt tình', thể hiện rõ mối quan hệ với Từ Hy Viên

Mối quan hệ với Từ Hy Viên đã được bà Trương Lan - mẹ ruột của Uông Tiểu Phi làm rõ trong một buổi phát sóng trực tuyến gần đây.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, trong một buổi livestream gần đây của bà Trương Lan - mẹ ruột của Uông Tiểu Phi, một số cư dân mạng đã nhắc đến tên của Từ Hy Viên. Sau khi đọc được những bình luận này, bà đáp rằng: "Đừng nhắc đến người khác được không? Tôi không còn liên quan gì đến cô ấy!" (ám chỉ Đại S).

Mẹ ruột Uông Tiểu Phi từ chối nhắc đến Từ Hy Viên - Ảnh: Internet

Phát ngôn này của bà Trương Lan nhanh chóng khiến cho cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng hành động này của nữ doanh nhân là đúng khi không muốn ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của con dâu cũ. Trong khi đó, cũng có không ít ý kiến nghi ngờ mối quan hệ giữa bà và Từ Hy Viên đã trở nên căng thẳng hơn lúc trước kể từ khi cô ly hôn với Uông Tiểu Phi.

Từ khi mà những tin đồn ly hôn của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi chỉ mới xuất hiện, bà Trương Lan đã không giấu chuyện bất hòa với con dâu - Ảnh: Internet

Trước đó, khi mà những tin đồn ly hôn của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi chỉ mới xuất hiện, bà Trương Lan cũng đã từng thừa nhận mối quan hệ của bà và con dâu không được tốt đẹp.

Thậm chí khi được hỏi về tính xác thực của thông tin trên, bà đáp lại thẳng thừng: "Chuyện của con trẻ thì để chúng tự quyết, giờ mình là người có tuổi, không thể can thiệp được". Động thái này chứng tỏ mối quan hệ mẹ chồng - con dâu của cả hai không hề "cơm lành canh ngọt" như vẻ bề ngoài.

Chồng cũ Từ Hy Viên thấy 'hạnh phúc hơn' sau khi ly hôn Uông Tiểu Phi - chồng cũ của Từ Hy Viên cho biết, anh cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều kể từ khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-uong-tieu-phi-noi-mot-cau-dut-tinh-the-hien-ro-moi-quan-he-voi-tu-hy-vien-499556.html