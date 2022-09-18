Điểm mặt 4 nữ diễn viên họ Dương nổi tiếng nhất Cbiz: Dương Tử liên tục gặp vận đen khiến fan xót xa

Sao quốc tế 18/09/2022 21:54

Dương Mịch, Dương Tử, Dương Dĩnh và Dương Siêu Việt là 4 mỹ nhân họ Dương nổi tiếng hiện nay của Cbiz.

Dương MịchDương Tử, Dương Dĩnh và Dương Siêu Việt cùng là 4 nữ diễn viên nổi tiếng Cbiz nhưng mỗi người lại có con đường sự nghiệp rất khác nhau. Nổi tiếng nhất và thành công nhất đương nhiên vẫn là Dương Mịch, vậy còn những người khác thì sao? Hãy tìm hiểu ngay sau đây.  

 1. Dương Mịch  

Dương Mịch có sự nghiệp thành công và rực rỡ nhất trong số 4 nữ diễn viên họ Dương. Không chỉ có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Dương Mịch còn là cổ đông lớn thứ 3, đồng sáng lập Gia Hành - công ty chủ quản của nhiều minh tinh nổi tiếng khác.  

Điểm mặt 4 nữ diễn viên họ Dương nổi tiếng nhất Cbiz: Dương Tử liên tục gặp vận đen khiến fan xót xa - Ảnh 1

Điểm mặt 4 nữ diễn viên họ Dương nổi tiếng nhất Cbiz: Dương Tử liên tục gặp vận đen khiến fan xót xa - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet 

Tuy có cuộc sống hôn nhân không suôn sẻ nhưng nữ diễn viên hiện là minh tinh hạng A của Cbiz, có danh tiếng và khối tài sản nhiều người mơ ước. Hiện tại dù cho đã ít xuất hiện hơn trước vì lịch trình bận rồi nhưng sút hút của cô nàng vẫn không hề bị giảm đi một chút nào. 

2. Dương Tử  

Là tiểu hoa tương lai nối bước đàn chị Dương Mịch, Dương Tử cũng "dắt túi" nhiều bộ phim nổi tiếng như Cá Mực Hầm Mật, Hương Mật Tựa Khói Sương...

Điểm mặt 4 nữ diễn viên họ Dương nổi tiếng nhất Cbiz: Dương Tử liên tục gặp vận đen khiến fan xót xa - Ảnh 3

Điểm mặt 4 nữ diễn viên họ Dương nổi tiếng nhất Cbiz: Dương Tử liên tục gặp vận đen khiến fan xót xa - Ảnh 4
Dương Tử - Ảnh: Internet 

Nhưng gần đây có vẻ vận may không mỉm cười với nữ diễn viên khi liên tiếp những dự án gặp phải rắc rối. Cả Tru Tiên: Thanh Vân Chí và Thanh Trâm Hành đều bị gỡ bỏ hoặc đắp chiếu vô thời hạn vì scandal của bạn diễn. Đã vậy trong thời gian vừa rồi, Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử còn không được đánh giá cao mặc dù là dự án cấp S+.

3. Dương Dĩnh  

Sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angelababy ngày càng tụt dốc không phanh. Nữ diễn viên không có thông báo nào về dự án phim mới trong năm nay, trong khi các đồng nghiệp đang bận rộn trên phim trường. 

Điểm mặt 4 nữ diễn viên họ Dương nổi tiếng nhất Cbiz: Dương Tử liên tục gặp vận đen khiến fan xót xa - Ảnh 5

Điểm mặt 4 nữ diễn viên họ Dương nổi tiếng nhất Cbiz: Dương Tử liên tục gặp vận đen khiến fan xót xa - Ảnh 6
 AngelaBaby - Ảnh: Internet

Ngược lại, cô nàng lại xây dựng hình tượng ngôi sao giải trí, góp mặt trong nhiều gameshow để duy trì tên tuổi. Dẫu cho đã và đang tham gia nhiều dự án phim ảnh nhưng netizen vẫn không hề đánh giá cao khả năng diễn xuất của cô nàng. Thậm chí một vài người cho rằng người đẹp này chỉ tham gia đóng phim vì mức thù lao quá cao mà thôi.  

4. Dương Siêu Việt

Là em út trong số 4 nữ diễn viên họ Dương được chú ý nhất thời điểm hiện tại nhưng Dương Siêu Việt bị chê là kém cỏi, bất tài nhất nhì Cbiz.  

Điểm mặt 4 nữ diễn viên họ Dương nổi tiếng nhất Cbiz: Dương Tử liên tục gặp vận đen khiến fan xót xa - Ảnh 7

Điểm mặt 4 nữ diễn viên họ Dương nổi tiếng nhất Cbiz: Dương Tử liên tục gặp vận đen khiến fan xót xa - Ảnh 8
Dương Siêu Việt - Ảnh: Internet 

Xuất thân từ idol nhưng Dương Siêu Việt yếu cả nhảy lẫn hát. Khi đá sân sang diễn xuất, nữ diễn viên cũng không khá khẩm hơn khi bị nhận xét là có nét diễn gượng gạo, sượng trân, đơ cứng. 

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Từ khóa:   Dương Tử Dương Mịch Angela Baby sao Châu Á sao Hoa ngữ

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