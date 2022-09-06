Nhan sắc Dương Tử bất ngờ bị đặt nghi vấn 'sử dụng dao kéo': Liệu có phải sự thật?

Sao quốc tế 06/09/2022 22:13

Xuất hiện chi tiết lạ trên gương mặt, Dương Tử ngay lập tức vướng phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Dương Tử trong những năm gần đây luôn là nữ diễn viên có sức hút lớn trong những lần cô xuất hiện. Nổi tiếng là vậy nhưng nhan sắc thực của Dương Tử luôn là một trong những chủ đề được khán giả đem ra bàn tán. 

Nhan sắc Dương Tử bất ngờ bị đặt nghi vấn 'sử dụng dao kéo': Liệu có phải sự thật? - Ảnh 1
Chiếc cằm khiến netizen đặt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ của Dương Tử - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh bất thường của Dương Tử. Trong loạt hình ảnh này, netizen phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn từ chiếc cằm không tự nhiên của cô nàng. 

Được biết, hiện tượng này đã xuất hiện nhiều lần trong các cảnh quay trước đây của Dương Tử chứ không chỉ mới có gần đây. Tuy nhiên nhiều người đã ngay lập tức khẳng định phải chăng đây là do tác dụng phụ của việc phẫu thuật thẩm mỹ. 

Nhan sắc Dương Tử bất ngờ bị đặt nghi vấn 'sử dụng dao kéo': Liệu có phải sự thật? - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

Trong Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử cũng không ít lần để lộ gương mặt đơ cứng, sưng phù thiếu tự nhiên. Tình trạng này của cô nàng kéo dài suốt những tập đầu của Trầm Vụn Hương Phai khiến khán giả không khỏi nghi ngờ nữ diễn viên đã can thiệp dao kéo trước khi ghi hình Trầm Vụn Hương Phai. 

Dù chưa lên tiếng xác nhận tin đồn trên nhưng đây vẫn là một trong chủ đề được bàn tán xôn xao trong thời gian vừa qua. Một số người cho rằng việc cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ khiến cô nàng khi lên hình không còn diễn xuất tự nhiên hơn xưa.

Ý kiến khác lại cho rằng Dương Tử đang quá lạm dụng việc dao kéo mà không chú ý trau dồi kỹ năng diễn xuất nên đang dần đánh mất cảm tình của khán giả. 

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