'Đả nữ màn ảnh' Dương Tử Quỳnh làm rạng danh điện ảnh Châu Á khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí nổi tiếng

Sina đưa tin với thành công khắp toàn cầu của bộ phim khoa học viễn tưởng kết hợp võ thuật Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh xứng đáng là nhân vật trang bìa của tạp chí Vogue China, số quan trọng ngân thập (số tháng 10).

Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là "Người phụ nữ phương Đông của thời đại mới", "Nữ diễn viên võ thuật số một thế giới", biểu tượng của điện ảnh châu Á. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng là đủ biến cô trở thành một trong những tượng đại điện ảnh tại quê nhà vì sự thành công khó ai có thể chạm tới của mình.

Dù cho đã bước sang độ tuổi U60 - độ tuổi được xem khá khó khăn trong việc đóng phim đặc biệt là khi các bộ phim cô đóng luôn mang tính chất hành đồng nhưng Dương Tử Quỳnh trong năm 2022 này vẫn gây tiếng vang với bộ phim khoa học viễn tưởng Everything Everywhere All at Once. Cô xuất sắc hóa thân vào nhiều phiên bản khác nhau của Evelyn. Bộ phim có kinh phí sản thấp chỉ 25 triệu USD nhưng được đánh giá là có cách kể về thế giới song song dễ hiểu, hấp dẫn hơn các phim của Marvel.

Ở tuổi 60 niềm đam mê với nghiệp diễn vẫn luôn cháy bỏng trong con người của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Sau Everything Everywhere All At Once, cô sẽ tái ngộ khán giả qua bom tấn Avatar 3 của đạo diễn James Cameron. Mới đây, Dương Tử Quỳnh còn được cho là sẽ tham gia The Electric State, của anh em đạo diễn Russo, những người làm nên thành công của Avengers: Endgame.

Dương Tử Quỳnh từng trải qua ba cuộc hôn nhân, người chồng hiện tại của nữ diễn viên là doanh nhân Jean Todt, họ kết hôn từ năm 2004. Nữ diễn viên thường cùng chồng tham gia các sự kiện về đua xe. Jean Todt là Chủ tịch của FIA (Liên đoàn ôtô quốc tế), Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari.

Vợ chồng diễn viên có nhiều biệt thự ở khắp nơi trên thế giới như Geneva (Thụy Sĩ), Paris, vùng ngoại ô ở Pháp, Kuala Lumpur, Ipoh ở Malaysia, Hong Kong...