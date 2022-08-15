Dương Tử Quỳnh nhận bằng tiến sĩ ở Mỹ, không quên nhắc đến mẹ ruột

Sao quốc tế 15/08/2022 10:10

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh đã được Viện phim Mỹ trao bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự vào ngày 13/8 vừa qua.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào ngày 13/8 vừa qua, Dương Tử Quỳnh đã được nhận bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự của Viện phim Mỹ. Tại đây, nữ diễn viên đã khiến mọi người xúc động vô cùng sau khi kể về câu chuyện của cô và mẹ liên quan đến tấm bằng này.

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Dương Tử Quỳnh đã được Viện phim Mỹ trao bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự vào ngày 13/8 vừa qua - Ảnh: Internet

“Các vị đã đưa mẹ tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới ngày hôm nay. Có lẽ tới bây giờ bà ấy mới nghĩ là tôi đã trưởng thành và có một công việc thực sự.

Trước khi đến đây, tôi đã phải liên tục nói với bà ấy là ‘Mẹ ơi, con không phải là bác sĩ. Con không kê đơn thuốc được'. Nhưng giờ thì chắc bà ấy đã có thể đi khắp nơi để khoe mình có con là bác sĩ rồi." - Dương Tử Quỳnh hóm hỉnh chia sẻ về mẹ của mình.

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Trong câu chuyện trên, Dương Tử Quỳnh đã khéo léo chơi chữ với từ "doctor" (viết tắt Dr), trong tiếng anh từ này vừa có nghĩa là bác sĩ, vừa có nghĩa là tiến sĩ. Vì vậy, rất dễ nhầm lẫn về nghề nghiệp của một người nếu chỉ thấy mỗi "Dr" trước tên họ mà không tìm hiểu kỹ.

Cũng trong buổi lễ trao bằng này, Dương Tử Quỳnh đã kể về con đường sự nghiệp của mình từ những ngày chập chững đến phim rồi thành sao Hollywood. Trước đây, nữ diễn viên từng là một vũ công balê nhưng lại chuyển hướng sang diễn viên phim hành động sau một lần bị chấn thương khi đang biểu diễn.

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Dương Tử Quỳnh có xuất thân là một vũ công balê - Ảnh: Internet

Trong suốt thời gian đầu, Dương Tử Quỳnh đã luyện tập cùng với các diễn viên đóng thế hành động khác. Tuy vậy, nữ diễn viên nhanh chóng nhận ra bản thân chỉ được dạy duy nhất một thứ là cách té ngã.

“Lúc đó tôi nghĩ rằng mình đang bị chơi khăm rồi. Tôi hỏi thẳng họ: ‘Khi nào tôi mới có thể học mấy thế như bay lên không rồi tung cú đá hay xoay người đá?’, và họ nói với tôi: ‘Cô có thể đứng lên bằng cách nào nếu không biết cách ngã xuống?’. Tôi vẫn nhớ mãi bài học đó cho đến tận bây giờ. Tôi phải học cách ngã trước." - Dương Tử Quỳnh kể.

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Dương Tử Quỳnh trong Everything Everywhere All At Once - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên nói thêm: “Điều tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là những cú trượt chân và vấp ngã là cách chúng ta sẽ đưa mình lên cao hơn sau này. Ai đã từng bước chân lên sân khấu cũng đều trải qua những vấp ngã như nhau. Đó là quy luật rồi. Thành công mà không có thất bại mới gọi là may mắn".

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