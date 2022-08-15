Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi 'đường ai nấy đi' với Angela Baby

Sao quốc tế 15/08/2022 07:43

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi bàn tán xôn xao về cuộc sống hiện tại của Huỳnh Hiểu Minh hậu ly hôn Angela Baby.

Vào ngày 13/8, trang Sina đưa tin về cuộc sống hiện tại của Huỳnh Hiểu Minh sau khi ly hôn Angela Baby. Cụ thể, sau 8 tháng hôn nhân tan vỡ, nam diễn viên đã dồn sức cho công việc, hiếm khi trở về nhà. Khi có thời gian rảnh, tài tử cũng không tụ tập cùng bạn bè như trước, từ chối xuất hiện trước công chúng vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu kịch bản.

Vào thời điểm hiện tại, nam diễn viên bận rộn trên phim trường để hoàn thành các dự án truyền hình và điện ảnh như A Mạch tòng quân, Anh là mùa xuân của em, Lý tưởng Trung Quốc, Cuộc chiến hoa hồng, Sự thật cuối cùng. Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh ghi hình show Nhà hàng Trung Hoa 6.

Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi 'đường ai nấy đi' với Angela Baby - Ảnh 1

Sau khi chia tay, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh thống nhất thay phiên chăm sóc con trai khi có thời gian rảnh. Cuối tháng 7, nữ diễn viên đã dành thời gian bên bé Tiểu Hải Miên. Cô thường xuyên bị bắt gặp đưa con đến các địa điểm ghi hình để vừa làm việc, vừa có thêm thời gian gần gũi với con.

Gần đây, vào ngày 11/8 và 12/8, nam diễn viên bị bắt gặp đưa Tiểu Hải Miên ra ngoài vui chơi cùng mẹ ruột.

Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi 'đường ai nấy đi' với Angela Baby - Ảnh 2
Cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh sau khi 'đường ai nấy đi' với Angela Baby - Ảnh 3

Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chính thức xác nhận ly hôn vào giữa tháng 1. Lý do chia tay được cả hai giữ kín. Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, chuyện tình cảm của nam diễn viên được công chúng quan tâm. Anh hiện vướng tin hẹn hò với người mẫu Diệp Kha, trước đó là Chu Tử Nhiên, nhưng không lên tiếng phản hồi.

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Kể từ sau khi ly hôn với Angelababy, những tin tức xoay quanh Huỳnh Hiểu Minh đa phần đều là sự nghiệp và người tình mới của nam tài tử.

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