Huỳnh Hiểu Minh đưa quý tử đi chơi nhưng lại bị mắng vì mải mê nhắn tin với tình mới mà bỏ bê con trai

Sao quốc tế 12/08/2022 17:27

Kể từ sau khi ly hôn với Angelababy, những tin tức xoay quanh Huỳnh Hiểu Minh đa phần đều là sự nghiệp và người tình mới của nam tài tử.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Huỳnh Hiểu Minh đã được bắt gặp đưa con trai Tiểu Hải Miên ra ngoài đi chơi. Cùng đi với hai cha con nam tài tử họ Huỳnh chính là mẹ ruột của anh.

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Huỳnh Hiểu Minh cùng mẹ ruột đưa con trai của anh đi chơi

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Trong những bức ảnh được chụp lại, dù Huỳnh Hiểu Minh cùng đi dạo với con trai và mẹ mình, nhưng nam tài tử lại nhìn vào điện thoại trong suốt thời gian và không buồn để tâm đến bé Tiểu Hải Miên. May mắn thay, cậu bé đã được bà nội nắm tay và dẫn đi sát bên cạnh.

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Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã liên tục xem điện thoại trong suốt thời gian này

Khoảnh khắc thờ ơ con trai của Huỳnh Hiểu Minh đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi "ngứa mắt". Nhiều người cho rằng cô đang mải mê nhắn tin cho tình tin đồn là người mẫu Diệp Kha và không quan tâm đến con trai.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến so sánh Huỳnh Hiểu Minh với vợ cũ là Angelababy khi đưa con đi chơi. Khi mà Angelababy đưa con ra ngoài, cô bế cậu bé và quan tâm con từng chút một, trong khi đó chồng cũ của cô lại để mặc con cho bà chăm sóc.

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Angelababy khi đưa con ra ngoài, cô bế cậu bé và quan tâm con từng chút một

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Không lâu sau khi chia tay, Huỳnh Hiểu Minh dấy lên tin đồn hẹn hò với người mẫu Diệp Kha. Dù cho hàng loạt bức ảnh được cho là bằng chứng hẹn hò của cặp đôi được đưa ra, người trong cuộc vẫn chưa từng lên tiếng bác bỏ hay khẳng định điều gì.

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