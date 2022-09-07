Trầm Vụn Hương Phai - dự án 'thất bại' tiếp theo của Dương Tử: Phải chăng nữ diễn viên đã hết thời?

Dù rất chăm chỉ đóng phim nhưng Trầm Vụn Hương Phai và những tác phẩm gần đây của Dương Tử đều có thành tích kém.

Dương Tử xuất thân là diễn viên nhí, có bộ phim quốc dân là Nhà Có Trai Có Gái. Sau đó, cô cũng để lại ấn tượng khi đóng chung với Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh trong phim tiên hiệp Thanh Vân Chí. Tên tuổi của cô cũng ngay lập tức lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất, trong vài năm tiếp theo chúng ta đã được nhìn thấy một Dương Tử thành công vượt trội với các bộ phim như Cá Mực Hầm Mật và Hương Mật Tựa Khói Sương. Tưởng chừng như mọi thứ rồi sẽ còn diễn ra tốt đẹp trong con đường diễn xuất của cô nàng nhưng không tất cả các dự án phim tiếp theo như Chàng Trai Mạc Cách Li Của Tôi và Nữ Bác Sĩ Tâm Lý gần như không có độ thảo luận. Tác phẩm đóng cùng Tiêu Chiến được truyền thông rầm rộ cũng có thành tích bình thường.

Dương Tử - Ảnh: Internet Gần đây nhất, Dương Tử đang tham gia Trầm Vụn Hương Phai, đóng chung với Thành Nghị. Vốn cặp đôi chính đều là diễn viên có tiếng, lại được Hoan Thụy sản xuất nên dự án nhận được nhiều sự quan tâm. Nhưng khi phát sóng, phim bị chê cực kỳ nhiều về phần kỹ xảo, nội dung, hậu kỳ. Bên cạnh đó, lùm xùm ngoại tình bên lề còn hấp dẫn hơn kịch bản phim.

Khi mở douban, Trầm Vụn Hương Phai chỉ đạt 5.6 điểm. Nhiệt độ và thành tích còn thua xa hai bộ phim phát sóng cùng thời điểm là Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết. Cũng chính vì những thành tích trên khiến cho netizen đạt dấu chấm hỏi lớn về khả năng thực sự của cô nàng và phải chăng nữ diễn viên đã hết thời?. Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Bằng chứng rõ nhất là thành tích của Dương Tử ngày càng tụt dốc. Phim đóng cùng Mã Thiên Vũ douban chỉ đạt 5.5 điểm. Tác phẩm đóng cùng Tỉnh Bách Nhiên còn được chấm thấp hơn với 5.1 điểm. Số điểm này được đánh giá là chỉ đạt mức trung bình đối với một tác phẩm truyền hình. Sau tất cả fan hâm mộ kỳ vọng nữ diễn viên sẽ có sự bứt phá trong những dự án phim tiếp theo bởi nếu cứ tiếp tục như thế này tên tuổi của cô rồi sẽ chìm vào quên lãng nhanh chóng khi mà các nữ diễn viên trẻ tuổi như Triệu Lộ Tư hay Ngu Thư Hân đang ngày một tiến bộ.

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