Quyết tâm lấy lại phong độ sau thất bại Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử gây bất ngờ khi quyết định tham gia một dự án kinh dị chuyển thể?

Sao quốc tế 08/09/2022 11:30

Thông tin Dương Tử tham gia một bộ phim kinh dị chuyển thể đang gây được sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Dương Tử hiện đang là một trong những diễn viên nữ được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu loạt tác phẩm gây được tiếng vang như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử luôn được đánh giá cao về khả năng lựa chọn kịch bản. Tuy nhiên, trong những năm gần đây người ta không còn được thấy hình ảnh đó từ nơi nữ diễn viên, bằng chứng là mới đây nhất trong dự án cấp S Trầm Vụn Hương Phai do cô nàng thủ vai chính đã không đạt được thành tích cao như mong đợi. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nếu cứ tiếp tục lựa sai kịch bản khả năng nữ diễn viên bị các diễn viên trẻ khác vượt mặt là rất cao. 

Quyết tâm lấy lại phong độ sau thất bại Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử gây bất ngờ khi quyết định tham gia một dự án kinh dị chuyển thể? - Ảnh 1
Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử không đạt được thành tích cao như mong đợi - Ảnh: Internet 

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nguồn tin Dương Tử đang tiếp xúc với một dự án kinh dị chuyển thể. Cụ thể, phim điện ảnh huyền nghi được cải biên từ bộ truyện tranh của Hàn Quốc The Shop Of The Lamp (tạm dịch: Cửa Hàng Ánh Sáng) sẽ do Dương Tử đóng chính và đang trong quá trình thảo luận. 

Quyết tâm lấy lại phong độ sau thất bại Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử gây bất ngờ khi quyết định tham gia một dự án kinh dị chuyển thể? - Ảnh 2
Thông tin Dương Tử tham gia dự án phim kinh dị khiến nhiều người cảm thấy phấn khích - Ảnh: Internet 

Ngay sau khi nguồn tin này được tung ra, những ý kiến trái chiều cũng đã bùng nổ.Tuy nhiên, phần đông người hâm mộ đều tỏ ra ủng hộ hoàn toàn cô nàng bởi Dương Tử đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình và nếu thành công, sự nghiệp của nữ diễn viên sẽ rẻ sang chiều hướng mới mẻ. 

Một số bình luận của khán giả:

- Cũng mới mẻ, Dương Tử trước giờ hay diễn ngôn tình cổ trang, giờ có bộ này chắc chắn sẽ gây sự chú ý. 

- Dương Tử cũng hợp mấy dạng vai kiểu huyền nghi như thế này lắm, nếu tham gia dự án này mong thoát được cái mác đóng khung thể loại. 

Hiện phía Dương Tử chưa lên tiếng xác nhận thông tin này song phần lớn khán giả tỏ ra rất thích thú với dự án này. 

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