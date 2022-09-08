Quyết tâm lấy lại phong độ sau thất bại Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử gây bất ngờ khi quyết định tham gia một dự án kinh dị chuyển thể?

Dương Tử hiện đang là một trong những diễn viên nữ được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu loạt tác phẩm gây được tiếng vang như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử luôn được đánh giá cao về khả năng lựa chọn kịch bản. Tuy nhiên, trong những năm gần đây người ta không còn được thấy hình ảnh đó từ nơi nữ diễn viên, bằng chứng là mới đây nhất trong dự án cấp S Trầm Vụn Hương Phai do cô nàng thủ vai chính đã không đạt được thành tích cao như mong đợi. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nếu cứ tiếp tục lựa sai kịch bản khả năng nữ diễn viên bị các diễn viên trẻ khác vượt mặt là rất cao.

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử không đạt được thành tích cao như mong đợi - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nguồn tin Dương Tử đang tiếp xúc với một dự án kinh dị chuyển thể. Cụ thể, phim điện ảnh huyền nghi được cải biên từ bộ truyện tranh của Hàn Quốc The Shop Of The Lamp (tạm dịch: Cửa Hàng Ánh Sáng) sẽ do Dương Tử đóng chính và đang trong quá trình thảo luận.