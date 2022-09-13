BXH nhiệt độ hè của dàn sao Cbiz: Triệu Lộ Tư xuất sắc nhưng vẫn thua Dương Tử

Sao quốc tế 13/09/2022 16:07

Theo bảng xếp hạng mới đây của Sina, Dương Tử và Tiêu Chiến là bộ đôi nam - nữ minh tinh được quan tâm nhiều nhất dịp hè 2022.

Mới đây, Sina đã công bố bảng xếp hạng (BXH) các minh tinh có nhiệt độ cao nhất trên mạng xã hội. Số liệu được Sina thống kê trong 1 tháng, tính từ ngày 1/7/2022 đến ngày 31/8/2022.

Theo đó, về phía các nam diễn viên hot nhất Tiêu Chiến đương nhiên không có đối thủ ở khoàn này với chỉ số nhiệt độ lến đến 88.94 giúp ngôi sao họ Tiêu xuất sắc giữ vững thế độc tôn sao nam hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại. 

BXH nhiệt độ hè của dàn sao Cbiz: Triệu Lộ Tư xuất sắc nhưng vẫn thua Dương Tử - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuât sắc dẫn đầu - Ảnh: Internet 

Xếp ngay sau Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác. Nam diễn viên chỉ kém bạn diễn một chút khi có chỉ số nhiệt độ đạt 86.50. 

Việc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chễm chệ ở ngôi đầu khiến cho một số bộ phận netizen cảm thấy khó hiểu khi từ đầu năm đến nay cả 2 không có bất cứ tác phẩm nào đặc biệt gây ấn tượng nhưng tại sao lại có lưu lượng lớn đến vậy.

Tuy nhiên, Sina cho biết dù không ra mắt sản phẩm nào gây chú ý nhưng bộ phim Trần Tình Lệnh trong thời gian vừa qua vẫn được nhiều người xem đi xem lại nhiều cộng thêm độ hot của 2 sao nam này nên việc họ có lưu lượng cao là điều dễ hiểu. 

 

Về phía nữ minh tinh được quan tâm nhiều nhất dịp hè 2022, Dương Tử gây bất ngờ khi đứng đầu danh sách. Cô có chỉ số nhiệt độ đạt 88.02, vượt cả hai diễn viên tên tuổi là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh.

BXH nhiệt độ hè của dàn sao Cbiz: Triệu Lộ Tư xuất sắc nhưng vẫn thua Dương Tử - Ảnh 2
Dương Tử gây bất ngờ khi đứng đầu BXH - Ảnh: Internet 

Cụ thể, vợ cũ của Lưu Khải Uy đạt 83.70 chỉ số nhiệt độ nên ngậm ngùi đứng thứ 2. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh rất chăm chỉ đóng phim nhưng cũng chỉ xếp thứ 3 với chỉ số 81.23.

Vừa qua, bộ phim tiên hiệp Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử đóng chính đã được phát sóng. Tác phẩm dù không nổi đình nổi đám nhưng vẫn có độ thảo luận nhất định. Vì vậy, bộ phim cũng góp phần gia tăng nhiệt độ cho nữ diễn viên.

BXH nhiệt độ hè của dàn sao Cbiz: Triệu Lộ Tư xuất sắc nhưng vẫn thua Dương Tử - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư gây tiếc nuối khi có vị trí thứ 5 chung cuộc - Ảnh: Internet 

Nhìn qua có thể thấy khán giả tỏ ra đôi chút sự tiếc nuối cho Triệu Lộ Tư khi cô nàng đã có một khoảng thời gian gây ấn tượng với nhiều dự án chất lượng và tiêu biểu nhất phải là Tinh Hán Xán Lạn. Dẫu vậy chỉ chừng đó là chưa đủ để giúp nữ diễn viên góp mặt trong top 3 ngôi sao nữ có lưu lượng cao nhất hè. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Tử Tiêu Chiến sao Châu Á sao Hoa ngữ

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