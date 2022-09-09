Mang tiếng dựa hơi danh tiếng Dương Tử để tăng tương tác, Thành Nghị chứng minh sức hút khi phá 1 triệu lượt đặt xem trước trong phim mới

Sao quốc tế 09/09/2022 13:48

Dù không có được thành công Trầm Vụn Hương Phai cùng Dương Tử nhưng dự án mới Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị đóng chính đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Kể từ sau dự án Trầm Vụn Hương Phai đóng cùng Dương Tử, mặc dù không đạt được thành công như kỳ vọng của giới chuyên môn nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ để giúp cái tên Thành Nghị được nhiều người quan tâm và biết đến. 

Mới đây, nhà đài YOUKU đã đưa ra thông báo bộ phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính đã phá 1 triệu lượt đặt xem trước. Có thể thấy không cần đến Dương Tử như những lời đồn đoán trước đây, sức hút của Thành Nghị giờ đây đã vươn lên một tầm mới. 

Mang tiếng dựa hơi danh tiếng Dương Tử để tăng tương tác, Thành Nghị chứng minh sức hút khi phá 1 triệu lượt đặt xem trước trong phim mới - Ảnh 1
Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là dự án mới nhất của Thành Nghị - Ảnh: Internet

Được biết, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã lấy được giấy phép phát sóng vào tháng 12/2021 cho 40 tập phim. Theo một vài nguồn tin, số vốn đầu tư ban đầu của phim là khoảng 60 triệu NDT nhưng đến thời điểm hiện tại đã thu về hơn 150 triệu NDT. 

Trước đây từng có thông tin bộ phim sẽ được lên sóng vào tháng 8 này, tuy nhiên, nền tảng cho rằng lúc này chiếu vẫn chưa thích hợp nên quyết định lùi lại lịch chiếu. 

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi chuyển thể từ tác phẩm của Ngô Đồng Tư Ngữ kể về nữ chính Sài Diễm là một luật sư xinh đẹp, tài năng và có cá tính mạnh mẽ. Cô có người bạn thanh mai trúc mã là một bác sĩ nha khoa hài hước nhưng lại khá “đáng ghét” Trần Vị Nam. 

Hồi còn đi học, Sài Diễm lại đem lòng thầm thích anh. Sau khi "chiến tranh lạnh" với Trần Vị Nam, cô nảy sinh tình cảm với Trì Thu Thành, một trợ lí huấn luyện viên Taekwondo.

Mang tiếng dựa hơi danh tiếng Dương Tử để tăng tương tác, Thành Nghị chứng minh sức hút khi phá 1 triệu lượt đặt xem trước trong phim mới - Ảnh 2
Trương Dư Hi và Thành Nghị - Ảnh: Internet 

Không may sau đó, một tai nạn xảy ra cướp đi mạng sống của Trì Thu Thành. Cuộc đời Sài Diễm cũng vì thế mà xảy ra những điều không ngờ. Trải qua những nghi kị, hiểu lầm và biến cố lớn cuối cùng Sài Diễm và Trần Vị Nam cũng nhận ra được tình yêu dành cho nhau.

Đúng lúc hai người hạnh phúc nhất thì người bạn trai năm xưa – Trì Thu Thành, người tưởng chừng đã mất lại bất ngờ xuất hiện trở lại.

Hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức cụ thể ngày ra mắt phim nhưng netizen đang cực kỳ háo hức trước những gì mà cặp đôi Thành Nghị và Trương Dư Hi sẽ thể hiện trong thời gian tới. 

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Gần đây, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Dương Tử và Thành Nghị sẽ cùng tham gia gameshow "Xin Chào Thứ 7" sau thành công của Trầm Vụn Hương Phai.

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Từ khóa:   Thành Nghị Trương Dư Hi Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sao Châu Á sao Hoa ngữ

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