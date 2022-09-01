Dương Tử - Thành Nghị sẽ không 'yêu lại từ đầu' giống Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân bởi vì nguyên nhân này

Sao quốc tế 01/09/2022 08:08

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin cặp đôi nam nữ chính của Trầm Vụn Hương Phai có thể tái hợp lần 2.

Thời gian gần đây, "Trầm Vụn Hương Phai" do Dương Tử Thành Nghị đảm nhận vai chính đang là phim cổ trang Hoa ngữ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, trên Weibo có bài đăng của blogger tiết lộ khả năng tái hợp của cặp đôi nam nữ chính của Trầm Vụn Hương Phai. Cụ thể, blogger cho biết, cặp đôi sẽ khó có khả năng "yêu lại từ đầu" và không giống như trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Ngược lại, đoàn đội 2 bên đang tìm cách né nhau vì lần hợp tác này ở Trầm Vụn Hương Phai có hiệu quả không như mong đợi. 

Dương Tử - Thành Nghị sẽ không 'yêu lại từ đầu' giống Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân bởi vì nguyên nhân này - Ảnh 1

Tuy nhiên, thông tin không tái hợp giữa Dương Tử và Thành Nghị mà blogger chia sẻ chưa được các bên liên quan kiểm chứng. Cộng đồng mạng đã bàn luận xôn xao ngay khi tin đồn trên được lan truyền. Trong đó, khán giả đã đưa ra những ý kiến nhiều chiều về thông tin này. Nhiều người đồng ý rằng Trầm Vụn Hương Phai đang dần thua thiệt về nhiệt độ so với hai dự án còn lại. Về nội dung, có người khen hay, có người lại chê nhạt và cũ kỹ, điều này nằm ở cảm nhận của riêng cá nhân mỗi khán giả, nên không thể kết luận được. 

Trầm Vụn Hương Phai vốn là phim được kỳ vọng nhiều hơn hẳn những dự án lên sóng cùng thời điểm. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hiện tại, phim có vẻ đang "đuối sức" trên đường đua phim ảnh. Bộ phim được đánh giá có nội dung không quá mới mẻ, diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị chính là điểm sáng để cứu cả bộ phim.

Dương Tử - Thành Nghị sẽ không 'yêu lại từ đầu' giống Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân bởi vì nguyên nhân này - Ảnh 2

 

 

Bên cạnh đó, nhiều người còn nhắc đến cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khi đã tái hợp ở Dữ Phượng Hành sau 5 năm kể từ Sở Kiều Truyện. Theo đó, không ít người hi vọng rằng Dương Tử và Thành Nghị cũng sẽ tái hợp tác trong một dự án mới như 2 tiền bối đi trước đã làm. Hiện tại, Trầm Vụn Hương Phai đã đi đến phần 2 với tên gọi mới và đang thu hút được một lượng người xem đáng kể. 

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Từ khóa:   Dương Tử Thành Nghị Triệu lệ Dĩnh Lâm Canh Tân sao Hoa ngữ sao Châu Á

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