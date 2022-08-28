'Thương lan quyết' gây bão màn ảnh Hoa ngữ, Ngu Thư Hân liệu có đủ sức 'đánh bại' Dương Tử, Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 28/08/2022 18:30

Do sức ảnh hưởng của bộ phim "Thương lan quyết", nữ chính Ngu Thư Hân đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Mới đây, Thương Lan Quyết của Ngu Thư HânVương Hạc Đệ đã có màn mở điểm khá chất lượng trên Douban, với 7,7/10 sau 223 nghìn lượt vote. Thành tích này còn vượt qua cả Tinh Hán Xán Lạn (Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi) với 7,6/10 và Trầm Vụn Hương Phai (Dương Tử - Thành Nghị) với 5,8/10.

Đây cũng là cặp đôi không có nhiều lưu lượng trên thị trường phim Hoa ngữ hiện nay, nhưng Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ lại tạo ra hiệu quả bất ngờ với Thương Lan Quyết, chủ đề về cặp đôi giữa họ cũng liên tục leo lên hot search trong mấy ngày qua.

'Thương lan quyết' gây bão màn ảnh Hoa ngữ, Ngu Thư Hân liệu có đủ sức 'đánh bại' Dương Tử, Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, sức ảnh hưởng của Thương lan quyết được đánh giá là tốt hơn so với hai dự án Trầm hương như tiết và Tinh hán xán lạn, lần lượt do Dương Tử và Triệu Lộ Tư đóng chính. Nhờ đó, nữ chính Ngu Thư Hân có bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai thần nữ tộc Phách Tâm bị Ma tôn diệt tộc, vạn năm sau nàng tái sinh thành một tiên nữ thấp kém trên Thiên giới tên là Hoa Lan Nhỏ. Nàng vô ý cứu sống người diệt tộc mình và bị Ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) cướp đoạt hồn phách, để hắn lấy lại tự do. Ngu Thư Hân đã thể hiện một Hoa Lan Nhỏ đáng yêu, có phần diễn lố và biểu cảm điệu đà.

'Thương lan quyết' gây bão màn ảnh Hoa ngữ, Ngu Thư Hân liệu có đủ sức 'đánh bại' Dương Tử, Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2

 

Mới đây, nhà sản xuất Lý Hưởng khẳng định Ngu Thư Hân là đối tượng được công ty Tencent Video ưu ái và nâng đỡ. Tencent Video là công ty sản xuất phim truyền hình hàng đầu Trung Quốc, thực hiện các dự án lớn như Hữu Phỉ, Hộc Châu phu nhân, Thiên cổ quyết trần, Ngự giao ký, Tinh hán xán lạn, Tuyết trung hãn đao hành...

Nhà sản xuất khẳng định Ngu Thư Hân là thần tượng có lượng fan hùng hậu, vững mạnh, bản thân cô có nhiều đề tài thu hút công chúng, do đó, phù hợp để lăng xê mạnh tay. Hiện tại, nhờ thành công của Thương lan quyết, Ngu Thư Hân cũng khẳng định vị trí của mình trong dàn tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 nổi bật nhất.

'Thương lan quyết' gây bão màn ảnh Hoa ngữ, Ngu Thư Hân liệu có đủ sức 'đánh bại' Dương Tử, Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3

 

Theo Sina, Ngu Thư Hân thành công nhờ chọn những vai diễn phù hợp với mình. Tuy nhiên, những nhân vật này chưa thể hiện khả năng diễn xuất nhiều. Người đẹp vẫn bị đánh giá là diễn xuất một màu, rập khuôn. Để đi xa trên còn đường diễn xuất, Ngu Thư Hân cần những vai diễn có chiều sâu, gai góc hơn nữa.

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Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp tuyên truyền bộ phim "Thương Lan Quyết", nữ diễn viên Ngu Thư Hân và nam diễn viên Vương Hạc Đệ đã có những màn tương tác vô cùng nhí nhảnh và đáng yêu.

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