Dương Tử tái xuất 'lép vế' trước dàn sao nữ cùng lứa Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân

Sao quốc tế 28/08/2022 08:08

Trong bộ phim "Trầm vụn hương phai", kĩ năng diễn xuất của Dương Tử không được khán giả đánh giá cao.

Từ khi công bố dự án, bộ phim tiên hiệp "Trầm vụn hương phai" do Dương Tử đóng vai chính cùng Thành Nghị đã "gây sốt" màn ảnh Hoa ngữ. Điều đó cũng khiến khán giả đặt kì vọng vào kĩ năng diễn xuất của Dương Tử, đồng thời đây có thể là dự án giúp cô lấy lại vị thế trước sức hút của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân.

Tuy nhiên, sau thời gian phát sóng, bộ phim này lại không nhận được những phản hồi tích cực từ công chúng. Về nội dung, "Trầm vụn hương phai" là tác phẩm bị đánh giá cũ kĩ, không sáng tạo. Nhiều khán giả đánh giá màu phim liên tưởng đến những tác phẩm đã lên sóng trước đó như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Thần tịch duyên...

Về kĩ xảo, dù phim được đánh giá là dự án cấp S (tức phim đầu tư kinh phí khủng) nhưng khi lên màn ảnh nhỏ, phim bị đánh giá có bối cảnh nghèo nàn. Kĩ xảo trong phim bị chê "rẻ tiền" vì mắc nhiều lỗi, tạo hình các nhân vật cũng không mới mẻ chưa kể một số nhân vật bị khán giả chê làm lố.

Dương Tử tái xuất 'lép vế' trước dàn sao nữ cùng lứa Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân - Ảnh 1

Dương Tử là tiểu hoa đán đông fan hàng đầu Hoa ngữ. Các dự án mà cô tham gia đều ít nhiều có sức hút nhất định. Tuy nhiên, ở "Trầm vụn hương phai", khán giả đánh giá Dương Tử không chịu học hỏi để tiến bộ trong diễn xuất. Trong phim Dương Tử từ đầu đến cuối chỉ có biểu cảm chính là ngây ngô, dễ thương gây nhàm chán. Những phân cảnh cô trợn mắt, cố diễn tả cảm xúc nhân vật bị đánh giá gượng gạo, thiếu chiều sâu.

Có thể nói trong mấy năm trở lại đây, Dương Tử không có nhiều tiến bộ về diễn xuất. Nếu như trước đây, Triệu Lộ Tư bị gắn mác "bình hoa di động" thì với "Tinh hán xán lạn" ít nhiều cô cải thiện được diễn xuất của mình. Tuy nhiên, Dương Tử vẫn mãi "dậm chân tại chỗ".

Dương Tử tái xuất 'lép vế' trước dàn sao nữ cùng lứa Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân - Ảnh 2

Ngoài ra, "Trầm vụn hương phai" mở điểm trên Douban, phim chỉ đạt điểm 5,8/10 với gần 300 ngàn vote, khiến không ít người thất vọng. Không ít người đã chỉ ra bộ phim không đến nỗi tệ, nhưng cũng không phải là bộ phim quá bứt phá như "Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư. Nếu bộ phim chỉ cắt tầm 40 - 50 tập và tập trung vào câu chuyện chủ chốt của nữ chính, có lẽ nó đã không mất điểm nhiều tới vậy.

Nhìn qua các phim khác, trong đó "Hạnh Phúc đến Vạn gia" của Triệu Lệ Dĩnh đạt 7,3 điểm Douban, "Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư đạt 7,6 điểm, còn "Thương lan quyết" của Ngu Thư Hân đạt 7,7 điểm thì "Trầm vụn hương phai" đang không giữ được phong độ của mình. Điều này rất ảnh hưởng đến danh tiếng của Dương Tử, nhất là trong thời gian qua, cô không có phim nào thật sự tạo tiếng vang cho mình.

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