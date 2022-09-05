TOP những diễn viên 'hot nhờ 1 phim' có số lượng fan đông đảo hiện nay: Ngô Lỗi xuất sắc đấy nhưng vẫn bó tay chịu thua Thành Nghị

Sao quốc tế 05/09/2022 10:27

Cặp đôi Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi dù rất thành công với Tinh Hán Xán Lạn nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp họ vượt qua được Thành Nghị và Nhậm Gia Luân.

Trong làng điện ảnh Cbiz hiện tại việc để trở thành một diễn viên nổi tiếng và thành công, có số lượng fan hùng hậu đòi hỏi rất nhiều thứ như khả năng diễn xuất, ngoại hình,...Tuy nhiên, kể cả cho là bạn có những tố chất đấy đi chăng nữa thì việc nổi tiếng cũng là rất khó. 

Bằng chứng là đã có rất nhiều diễn viên phải mất đến nhiều bộ phim mới được nhiều khán giả biết tới. Một số khác thì may mắn hơn nhưng chỉ chiếm số ít, đó chính là các sao nổi tiếng chỉ sau 1 lần đóng phim. 

TOP những diễn viên 'hot nhờ 1 phim' có số lượng fan đông đảo hiện nay: Ngô Lỗi xuất sắc đấy nhưng vẫn bó tay chịu thua Thành Nghị - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Gần đây, cư dân mạng đã thống kê lượng fan mới của diễn viên chính khi đóng phim nổi tiếng. Trong danh sách này, người đứng đầu bảng phải kể đến Nhậm Gia Luân.

Nam diễn viên từng có thời gian khá chật vật trong giới giải trí. Tuy nhiên, anh vẫn kiên trì theo đuổi nghiệp diễn và may mắn thành công với Cẩm Y Chi Hạ.

Bộ phim từng bị chê rất nhiều về kỹ xảo và màu sắc. Tuy nhiên, nội dung thu hút cộng thêm sự phối hợp ăn ý của dàn diễn viên trong phim đã giúp dự án thu về nhiều kết quả tích cực. Trong đó Nhậm Gia Luân đương nhiên là người được hưởng lợi nhất khi từ vị thế của một nam diễn viên ít tên tuổi, Cẩm Y Chi Hạ đã giúp Nhậm Gia Luân thu về 6 triệu lượt fan mới.

TOP những diễn viên 'hot nhờ 1 phim' có số lượng fan đông đảo hiện nay: Ngô Lỗi xuất sắc đấy nhưng vẫn bó tay chịu thua Thành Nghị - Ảnh 2
Thành Nghị và Viên Băng Nghiên trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Ảnh: Internet

Đóng cặp với Nhậm Gia Luân trong phim là Đàm Tùng Vận. Tuy nhiên, cô không đạt được thành tích cao như bạn diễn. Nữ diễn viên có lượng fan tăng khá khiêm tốn 2,38 triệu người.

Xếp vị trí thứ hai là Thành Nghị với 4,14 triệu fan nhờ Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Bộ phim đã giúp tên tuổi của hai diễn viên chính lên tầm cao mới. Tuy nhiên, Viên Băng Nghiên cũng chịu cảnh lép vế hơn bạn diễn khi chỉ thu về 2,75 triệu fan.

TOP những diễn viên 'hot nhờ 1 phim' có số lượng fan đông đảo hiện nay: Ngô Lỗi xuất sắc đấy nhưng vẫn bó tay chịu thua Thành Nghị - Ảnh 3
Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim rất được yêu thích trong năm nay. Tác phẩm này đã đem đến danh tiếng không hề nhỏ cho cả Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

Thế nhưng, người đẹp họ Triệu vẫn phải xếp sau Thành Nghị và Nhậm Gia Luân. Lượng fan mới cô nhận được là 3,69 triệu người; trong khi Ngô Lỗi hơi kém hơn với 3,25 triệu người.

Dẫu vậy con số nói trên vẫn chưa phản ánh nhiều điều về thực lực của các diễn viên vừa nêu ở trên bởi ngày nay lượng fan đông thôi là chưa đủ, vì vậy các diễn viên cần phải liên tục làm mới mình bằng không sẽ rất nhanh chóng thôi lượng fan kia rồi cũng sẽ nói lời tạm biệt nếu họ không tiến bộ trong diễn xuất. 

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Từ khóa:   Ngô Lỗi Nhậm Gia Luân Tinh Hán Xán Lạn sao Châu Á sao Hoa ngữ

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