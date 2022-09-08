Dân tình 'nháo nhào' trước thông tin Dương Tử và Thành Nghị tiếp tục 'tái hợp' trong chương trình giải trí

Sao quốc tế 08/09/2022 19:19

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Dương Tử và Thành Nghị sẽ cùng tham gia gameshow "Xin Chào Thứ 7" sau thành công của Trầm Vụn Hương Phai.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung trước thông tin Dương TửThành Nghị sắp tái hợp sau "Trầm Vụn Hương Phai". Cụ thể, cả hai sẽ cùng tham gia chương trình truyền hình "Xin Chào Thứ 7" với vai trò khách mời.

Thông tin trên chưa được các diễn viên liên quan và ê-kíp chường trình lên tiếng xác nhận nhưng đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Thậm chí, tin đồn cặp đôi tái hợp còn khiến tên tuổi hai người lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo và nhận về nhiều lượt thảo luận. 

Dân tình 'nháo nhào' trước thông tin Dương Tử và Thành Nghị tiếp tục 'tái hợp' trong chương trình giải trí - Ảnh 1

Bàn luận về vấn đề này, nhiều người hâm mộ của "Trầm Vụn Hương Phai" lẫn fan của riêng 2 diễn viên đã không giấu được sự hào hứng. Họ tin rằng cặp đôi sẽ tạo nên một không khí tươi vui cùng những màn tung hứng bùng nổ nhan sắc tại chương trình. Ngoài ra, có người nhắc lại tin đồn Dương Tử liên tục từ chối xuất hiện cùng Thành Nghị trước đây và mong rằng tin tức tốt đẹp này sẽ có thể minh oan cho cô.

Dân tình 'nháo nhào' trước thông tin Dương Tử và Thành Nghị tiếp tục 'tái hợp' trong chương trình giải trí - Ảnh 2

Sau Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị đang tất bật với những dự án phim ảnh mới. Về phía Dương Tử, cô còn một phim cổ trang Trường Tương Tư chưa ấn định lịch lên sóng. Trong phim Nhan Đàm (Dương Tử) là một đóa sen từ thời Thượng Cổ, cả người đều là dược liệu quý giá nhất. Mới ra mắt, phim không nhận được những phản hồi tốt từ người xem. Nguyên nhân vì diễn xuất lẫn cách tạo hình của các diễn viên trong phim này đều bị hạn chế. 

Nhiều khán giả cho rằng sau "Trầm vụn hương phai", Dương Tử sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt vai diễn trong "Trường tương tư". Đặc biệt, những tình tiết, hình ảnh mới của phim được hé lộ nhận nhiều lời khen từ khán giả, đây là tính hiệu tốt cho đoàn phim và Dương Tử.

Hé lộ lý do quyết định Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khó mà sánh ngang hàng với tuyệt phẩm của Bạch Lộc về phim có cái kết ngược hay nhất

Hé lộ lý do quyết định Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khó mà sánh ngang hàng với tuyệt phẩm của Bạch Lộc về phim có cái kết ngược hay nhất

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử - Thành Nghị đã chính thức nói lời chào tạm biệt khán giả bằng một cái kết không thể nào buồn hơn dành cho người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Thành Nghị Trầm Vụn Hương Phai sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ lý do quyết định Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khó mà sánh ngang hàng với tuyệt phẩm của Bạch Lộc về phim có cái kết ngược hay nhất

Hé lộ lý do quyết định Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khó mà sánh ngang hàng với tuyệt phẩm của Bạch Lộc về phim có cái kết ngược hay nhất

Trường Tương Tư: Lý do ‘ẩn tình’ việc Dương Mịch bỏ số tiền lớn mua bản quyền phim nhưng vai chính lại thuộc về Dương Tử?

Trường Tương Tư: Lý do ‘ẩn tình’ việc Dương Mịch bỏ số tiền lớn mua bản quyền phim nhưng vai chính lại thuộc về Dương Tử?

'Trầm Vụn Hương Phai' trở thành 'bom xịt' trong tiếc nuối, Dương Tử từ chối đóng phim cổ trang lần tới?

'Trầm Vụn Hương Phai' trở thành 'bom xịt' trong tiếc nuối, Dương Tử từ chối đóng phim cổ trang lần tới?

Hết Dương Tử, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc được gọi tên trong danh sách ứng cử viên sáng giá của Nữ Thần Kim Ưng năm nay?

Hết Dương Tử, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc được gọi tên trong danh sách ứng cử viên sáng giá của Nữ Thần Kim Ưng năm nay?

Sức nóng của Thương Lan Quyết thu hút lượng fan lớn vượt mặt cả Triệu Lộ Tư, đáng nói phim của Dương Tử bị thua "thảm bại" nhất

Sức nóng của Thương Lan Quyết thu hút lượng fan lớn vượt mặt cả Triệu Lộ Tư, đáng nói phim của Dương Tử bị thua "thảm bại" nhất

'Sao nữ phim bi' Chương Nhược Nam từng c̵hiếm 'spotlight' của nữ chính Dương Tử

'Sao nữ phim bi' Chương Nhược Nam từng c̵hiếm 'spotlight' của nữ chính Dương Tử

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI