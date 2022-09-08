Dân tình 'nháo nhào' trước thông tin Dương Tử và Thành Nghị tiếp tục 'tái hợp' trong chương trình giải trí

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Dương Tử và Thành Nghị sẽ cùng tham gia gameshow "Xin Chào Thứ 7" sau thành công của Trầm Vụn Hương Phai.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung trước thông tin Dương Tử và Thành Nghị sắp tái hợp sau "Trầm Vụn Hương Phai". Cụ thể, cả hai sẽ cùng tham gia chương trình truyền hình "Xin Chào Thứ 7" với vai trò khách mời.

Thông tin trên chưa được các diễn viên liên quan và ê-kíp chường trình lên tiếng xác nhận nhưng đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Thậm chí, tin đồn cặp đôi tái hợp còn khiến tên tuổi hai người lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo và nhận về nhiều lượt thảo luận.

Bàn luận về vấn đề này, nhiều người hâm mộ của "Trầm Vụn Hương Phai" lẫn fan của riêng 2 diễn viên đã không giấu được sự hào hứng. Họ tin rằng cặp đôi sẽ tạo nên một không khí tươi vui cùng những màn tung hứng bùng nổ nhan sắc tại chương trình. Ngoài ra, có người nhắc lại tin đồn Dương Tử liên tục từ chối xuất hiện cùng Thành Nghị trước đây và mong rằng tin tức tốt đẹp này sẽ có thể minh oan cho cô.

Sau Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị đang tất bật với những dự án phim ảnh mới. Về phía Dương Tử, cô còn một phim cổ trang Trường Tương Tư chưa ấn định lịch lên sóng. Trong phim Nhan Đàm (Dương Tử) là một đóa sen từ thời Thượng Cổ, cả người đều là dược liệu quý giá nhất. Mới ra mắt, phim không nhận được những phản hồi tốt từ người xem. Nguyên nhân vì diễn xuất lẫn cách tạo hình của các diễn viên trong phim này đều bị hạn chế.

Nhiều khán giả cho rằng sau "Trầm vụn hương phai", Dương Tử sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt vai diễn trong "Trường tương tư". Đặc biệt, những tình tiết, hình ảnh mới của phim được hé lộ nhận nhiều lời khen từ khán giả, đây là tính hiệu tốt cho đoàn phim và Dương Tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-nhao-nhao-truoc-thong-tin-duong-tu-va-thanh-nghi-tiep-tuc-tai-hop-trong-chuong-trinh-giai-tri-500048.html