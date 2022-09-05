Trường Tương Tư: Lý do ‘ẩn tình’ việc Dương Mịch bỏ số tiền lớn mua bản quyền phim nhưng vai chính lại thuộc về Dương Tử?

Một số nguồn tin cho biết Dương Mịch đã bỏ ra khoản tiền lớn để mua bản quyền phim Trường Tương Tư nhưng kì lạ ở chỗ vai chính lại thuộc về Dương Tử chứ không phải đích thân nữ diễn viên hay ‘gà cưng’ Địch Lệ Nhiệt Ba.
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Mới đây, một số nguồn tin cho biết Dương Mịch đã bỏ ra khoản tiền lớn để mua bản quyền phim Trường Tương Tư nhưng kì lạ ở chỗ vai chính lại thuộc về Dương Tử chứ không phải đích thân nữ diễn viên hay ‘gà cưng’ Địch Lệ Nhiệt Ba.
Nguyên nhân được netizen đồn đoán cũng vô cùng phong phú, đa dạng. Trường Tương Tư là dự án cổ trang đã bị hoãn quay từ lâu nên cần thực hiện gấp để kịp tiến độ lên sóng. Mà năm nay, Dương Mịch đang bận rộn với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương còn Địch Lệ Nhiệt Ba dồn tâm huyết cho Công Tố Tinh Anh. Chính vì thế, dự án này về tay Dương Tử cũng là hợp lý.
Hơn nữa xét về danh tiếng thì Dương Tử đang là tiểu hoa hot nhất nhì Cbiz. Nhiệt của nữ diễn viên đủ sức gánh phim và dàn cast kém nổi, mang về doanh thu khả quan cho Gia Hành.
Được biết, bộ phim Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của Đồng Hoa với diễn xuất chính của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi. Trường tương tư xoay quanh câu chuyện giữa Tiểu Yêu (Dương Tử) và ba người đàn ông tài hoa. Trong những tháng năm sống tại nhân gian, bằng chút kiến thức y học, Tiểu Yêu vô tình cứu mạng Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), cũng vô tình 'gây hấn' với Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ).
Đồ Sơn Cảnh vốn là người thừa kế tương lai của dòng họ kinh doanh giàu mạnh bậc nhất, còn Tương Liễu là tên yêu quái chín đầu lạnh lùng, vô tình. Nếu như ở bên Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu cảm thấy bình yên, thì mỗi lần gặp Tương Liễu, nàng càng nhận ra kẻ kiêu ngạo này có rất nhiều tâm sự. Ngoài Đồ Sơn Cảnh và Tương Liễu, khi ở nhân gian, Tiểu Yêu còn gặp Chuyên Húc (Trương Vãn Ý) - anh họ của nàng. Cũng giống như Tương Liễu, Chuyên Húc thầm yêu Tiểu Yêu nhưng không thể nói ra. Để thống nhất đất nước, Chuyên Húc chấp nhận hôn nhân chính trị và từ bỏ hạnh phúc cá nhân.