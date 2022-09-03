'Trầm Vụn Hương Phai' trở thành 'bom xịt' trong tiếc nuối, Dương Tử từ chối đóng phim cổ trang lần tới?

Sao quốc tế 03/09/2022 22:52

Việc một dự án bỏ ra quá nhiều công sức nhưng không mang về nhiều hiệu quả khiến Dương Tử sẽ không để tâm đến các dự án cổ trang sau này.

Mới đây, một blogger bất ngờ đăng tải bài viết cho biết dự án "Trầm vụn hương phai" đối với Dương Tử không thu được quá nhiều lợi ích, dù dữ liệu nền tảng khá ổn. Do đó, nữ diễn viên sẽ không để tâm đến các dự án cổ trang trong tương lai.

Ngay sau đó, thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, tuy nhiên nhiều người lại cho rằng tin đồn này rất khó kiểm chứng bởi nữ diễn viên còn đang góp mặt trong dự án cổ trang Trường Tương Tư. Ngoài ra, diễn xuất của Dương Tử trong các dự án cổ trang "ăn đứt" các phim hiện đại, nên việc nữ diễn viên từ chối đóng cổ trang là điều khó có thể xảy ra.

'Trầm Vụn Hương Phai' trở thành 'bom xịt' trong tiếc nuối, Dương Tử từ chối đóng phim cổ trang lần tới? - Ảnh 1

Trong mấy năm trở lại đây, Dương Tử liên tục tham gia vào các dự án thần tượng, cổ trang vốn đã quá quen thuộc với khán giả. Tình trạng này được cho là do ngoại hình của Dương Tử đang bị đóng khung, không đột phá nên khó để nhận được những dự án với thể loại khác lạ. 

Bên cạnh đó, việc một dự án kéo dài quá lâu khiến số lượng tác phẩm của Dương Tử cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Điển hình nhất chắc hẳn phải là bộ phim Trường Tương Tư. Được công bố từ sớm nhưng cho đến hiện tại, bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình và những hình ảnh mới nhất của phim cũng liên tục được tung ra. Việc phải tập trung cho một dự án dài hơi khiến Dương Tử bỏ lỡ nhiều tác phẩm triển vọng khác. 

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Từ khóa:   Dương Tử sao Hoa ngữ sao Châu Á Trầm Vụn Hương Phai phim Hoa ngữ

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