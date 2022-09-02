Lý do 'Trầm vụn hương phai' của Dương Tử vẫn thu hút khán giả mặc dù mang tiếng 'bom xịt'

Mặc dù "thất thế" so với các bộ phim mùa hè, song "Trầm vụn hương phai" được nhận định chính là hướng đi không khôn ngoan của Dương Tử.

Theo truyền thông Hoa ngữ mới đây, "Trầm vụn hương phai" là hướng đi không khôn ngoan của Dương Tử. Bởi phim xảy ra nhiều ồn ào, đầu tư lớn nhưng cốt truyện, diễn xuất của dàn sao không đặc sắc. Điều đó thể hiện qua việc phim chỉ đạt điểm 5,8/10 Douban. Đây là một số điểm khá thấp so với mặt bằng phim Hoa ngữ đang chiếu cùng thời điểm. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là tác phẩm này lại đạt nhiều thành tích ở các bảng xếp hạng phim ảnh. Cụ thể, đã hơn 1 tháng trôi qua, phim vẫn giữ được độ hot của mình dù gây tranh cãi và nhận không ít lời chê bai. Thành tích tháng 8 này của phim phải kể đến: Top 3 Weibo Top TV series và top 2 bảng Nhiệt độ (bàn về độ hot) thảo luận phim truyền hình trên Weibo.

Đặc biệt, tác phẩm này cũng vượt 10.000 điểm độ hot trên Youku sau 36 ngày liên tiếp, dẫn đầu cả 3 bảng xếp hạng phim ảnh của Youku như: Top 1 phim truyền hình có nhiệt độ cao trên Youku, top 1 phim truyền hình yêu thích của phụ nữ, top 1 phim truyền hình cổ trang lãng mạn. Còn trên bảng xếp hạng của Vlinkage: Chỉ số nhiệt độ phim chiếu mạng đang ở hạng 3 với 79.44 điểm. Riêng chỉ số truyền thông diễn viên đang đạt top 2 với nhân vật Nhan Đàm/ Bạch Phiêu Lượng - 9.06, top 4 với nhân vật Ứng Uyên/ Đường Châu/ Huyền Dạ - 9.02.

Trong bảng xếp hạng top 20 bộ phim truyền hình nổi tiếng Aiman, tác phẩm "Trầm vụn hương phai" đạt top 1. Trên Douyin, lượt xem hashtag chủ đề "Trầm vụn hương phai" đạt 12.94 tỉ lượt xem, hashtag chủ đề "Trầm vụn hương phai" trên Weibo vượt 10,84 tỉ lượt đọc. Phim có tổng cộng 34 có hot search trên các nền tảng. Chỉ số Weibo hiện đang là 7629150; chỉ số Baidu: 329203; chỉ số Wechat: 9198348. Một số khán giả chỉ ra "Trầm vụn hương phai" không đến nỗi tệ, nhưng cũng không phải là bộ phim quá bứt phá như "Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư hay "Thương lan quyết" của Ngu Thư Hân. Đặc biệt, "Trầm vụn hương phai" dính quá nhiều ồn ào. Trong đó, tin đồn nữ phụ mua đất diễn, nên thành ra câu chuyện của bộ phim trở nên lan man. Tuy nhiên, việc phim đang đi đến những giai đoạn gay cấn, khiến tác phẩm được quan tâm trở lại. Dù tác phẩm gây tranh cãi nhưng ít nhiều phim cũng có những ngôi sao hút người hâm mộ như Dương Tử khiến khán giả vẫn không ngừng theo dõi. Thêm nữa, sau khi những tác phẩm chiếu cùng thời điểm có dấu hiệu hạ nhiệt, thì "Trầm vụn hương phai" của Dương Tử được đổ dồn sự chú ý hơn. Hiện tại, độ thu hút của Trầm Vụn Hương Phai - Trầm Hương Trọng Hoa đang không ngừng tăng cao, dự đoán sẽ "san bằng" nhiều bảng xếp hạng lớn nhỏ khác nữa trong thời gian tới.

Chi tiết ‘ngược cạn nước mắt’ đưa Thương Lan Quyết ‘vượt mặt’ Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử đứng đầu bảng xếp hạng Một bảng xếp hạng uy tín của Trung Quốc vừa công bố danh sách các bộ phim chiếu mạng hot nhất trong ngày. Cụ thể, drama cổ trang ăn khách Thương Lan Quyết đã xuất sắc chiếm trọn ngôi vị quán quân.

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