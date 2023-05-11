Nhan sắc của 'cựu hoa đán TVB' Thái Thiếu Phân ở độ tuổi U50

Thái Thiếu Phân vừa chạm mốc 50 tuổi, thế nhưng cô vẫn giữ được thần thái trẻ trung và vô cùng năng động.

Thái Thiếu Phân là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của đế chế phim ảnh TVB những năm 1990, 2000 và cũng là một trong những Tứ đại hoa đán của xứ hương cảng.

Thái Thiếu Phân sinh năm 1973, từng đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong và trở thành diễn viên độc quyền của hãng TVB.

Thái Thiếu Phân là một trong số các "tỷ tỷ" rất được yêu thích tại Đạp gió 2023 (Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4). Tại đây, cô còn cho thấy nhan sắc đỉnh cao khi đứng cạnh Chi Pu kém cô 20 tuổi.

Phần diễn Tá hoa của ngôi sao Hoa ngữ nhận được nhiều sự ủng hộ từ các thí sinh khác và khán giả. Cộng đồng mạng không ngừng khen ngợi sắc vóc yểu điệu cuốn hút của Thái Thiếu Phân hiện tại không khác gì vẻ ngoài của chính cô thời đôi mươi

Ở tuổi 50, Thái Thiếu Phân toát lên vẻ sang chảnh, nhưng không kém phần năng động và tràn đầy năng lượng tích cực

Thái Thiếu Phân cuối cùng cũng hạnh phúc bên cạnh tổ ấm nhỏ

Năm 2008, cô tổ chức hôn lễ giản dị, riêng tư cùng nam diễn viên Trương Tấn. Gần 12 năm kết hôn, cặp đôi vẫn giữ gìn được hạnh phúc như những ngày đầu.

Chân Hoàn truyện giúp sự nghiệp của Thái Thiếu Phân ở Trung Quốc đại lục thăng hoa.

Thái Thiếu Phân từng phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống trước khi có một sự nghiệp thăng hoa và cuộc sống hôn nhân viên mãn như hiện tại.

Thái Thiếu Phân từng tham gia những cuộc thi nhan sắc từ năm 15 tuổi để trả nợ cho mẹ.

Ở tuổi 20, nữ diễn viên phải làm đủ mọi việc để có thể trả nợ cho mẹ.

Á hậu Hong Kong thậm chí phải "bán thân" cho tỷ phú Lưu Loan Hùng, người hơn cô tới 20 tuổi để mong trả hết nợ

Thái Thiếu Phân có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Ở tuổi 50 nhưng cô nàng vẫn trẻ trung và không có dấu hiệu của thời gian, làn da của á hậu vô cùng tươi tắn, mịn màng kể cả khi không trang điểm

Minh tinh Hồng Kông, Thái Thiếu Phân với quá khứ 'đen tối' và bất hạnh nay có cuộc sống viên mãn bình dị ở độ tuổi U50 Sở hữu nhan sắc sinh đẹp, cùng khí chất diễn xuất ngút ngàn ít ai biết cựu Á hậu Hồng Kông Thái Thiếu Phân đã trải qua quá khứ đau khổ và bất hạnh mới chạm đến vinh quang và hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay.

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