So kè gu thời trang của 3 tỷ tỷ cùng team Chi Pu

Các chị đẹp cùng team Chi Pu gồm : Elle, Trương Gia Nghê và Ngô Thiến. Khán giả mong chờ một màn bùng nổ nhan sắc tại show Đạp Gió 2023 sắp tới đây.

Elle (S.H.E) - Trần Gia Hoa: Nữ thần thanh xuân nổi tiếng khắp châu Á Ai ai cũng biết, Ella sở hữu ngoại hình và cả tính cách cực kỳ giống con trai. Chính vì vậy, khi lên xe hoa với Lại Tư Tường, nhiều người cảm thấy vô cùng bất ngờ với khi Ella trở thành con người khác.

Elle là thanh xuân của nhiều người Tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 ở tuổi 41, sắc vóc của Elle không hề thua kém đàn em nào từ vóc dáng đến đường nét sắc sảo trên gương mặt đều cô đều toát lên sắc vóc của một nữ thần.



Xuất hiện với phong cách tổng tài quyền lực

Hay nữ tính sang chảnh đều không làm khó được Elle Từ một cô nàng cá tính này ngày càng trở nên mềm mỏng và dịu dàng hơn rất nhiều. Ella cho biết, lần hẹn hò đầu tiên là do Ella đề nghị trước với bạn trai: "Con gái không nên cành cao, nghĩ mình 'cao cao tại thượng' quá, không thì sẽ khiến người theo đuổi bạn phải sợ hãi". Vóc dáng thon gọn của chị đẹp tuổi 41 cũng không hề thua kém bất kỳ nữ idol mới nổi nào, cô tự tin khoe eo thon dáng chuẩn với crop top, đầm cúp ngực hay những item phá cách nhất Hình tượng cô nàng tomboy ngày ấy giờ đã nhường chỗ cho một Ella nữ tính, trưởng thành và gợi cảm hơn với phong cách thời trang sành điệu, sang chảnh. Trương Gia Nghê: Nhan sắc được ví von "đẹp nhất Diên Hi Công Lược"

Trương Gia Nghê xinh đẹp lộng lẫy hơn sau lùm xùm chồng ngoại tình nổ ra hồi cuối năm ngoái. Không ít ý kiến cho rằng nhan sắc cùng phong thái của cô có bước "lột xác" ấn tượng, từ kiểu nhẹ nhàng trong trẻo trở nên quyến rũ, cuốn hút.

Sự trở lại của Trương Gia Nghê trong show Đạp Gió được khán giả mong đợi Trương Gia Nghê sinh năm 1987 và hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 đến nay. Vừa bước chân vào làng giải trí, người đẹp đã được chọn làm nàng thơ của Quỳnh Dao trong bộ phim Tân Một thoáng mộng mơ. Nữ diễn viên cũng được yêu thích qua loạt tác phẩm: Tân Hoàn Châu cách cách, Cung tỏa châu liêm, Hiệp khách hành, Tinh trung nhạc phi, Thiên cổ quyết trần… Mẹ 2 con trung thành với phong cách nữ tính ngọt ngào với những bộ cánh khoe eo thon dáng chuẩn, tôn nhan sắc nữ thần một cách khéo léo Trương Gia Nghê được khán giả Việt biết đến nhiều nhất với vai Thuận tần trong Diên Hi công lược (2018), nàng phi tần xinh đẹp nhất hậu cung Càn Long. Nhan sắc không tì vết cùng thần thái hút hồn giúp nữ diễn viên được đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất trong phim

Sắc vóc của bà mẹ 2 con khiến fan mê mẩn Mỹ nhân sinh năm 87 chưa bao giờ khiến công chúng tụt mood trước nhan sắc của mình Ngô Thiến: Nữ thần thanh xuân của Bên Nhau Trọn Đời Ngô Thiến đến với show Đạp Gió 2023 với hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo đúng chuẩn nữ thần thanh xuân. Không sở hữu nét mạnh mẽ, sắc sảo như các tỷ tỷ khác nhưng Ngô Thiến chinh phục khán giả bằng nụ cười thuần khiết, tràn ngập thanh xuân. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, nụ cười nắng mai rạng rỡ, nhan sắc thanh thuần của Ngô Thiến dường như vẫn chẳng thể nào lu mờ. Sự nghiệp tuột dốc sau khi kết hôn, và giờ Ngô Thiến là bà mẹ đơn thân của làng giải trí Hoa ngữ.

Ngô Thiến đang rất được kì vọng tại show Đạp Gió 2023 lần này Đạp Gió 2023 là chương trình đánh dấu sự trở lại của Ngô Thiến sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân sóng gió

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời? Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đầy vẻ nhút nhát, thiếu tự tin khiến dân tình không xót xa. Nhiều netizen liên tưởng đến nhân vật Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời cô nàng từng thủ vai.

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