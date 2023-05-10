So kè gu thời trang của 3 tỷ tỷ cùng team Chi Pu

Các chị đẹp cùng team Chi Pu gồm : Elle, Trương Gia Nghê và Ngô Thiến. Khán giả mong chờ một màn bùng nổ nhan sắc tại show Đạp Gió 2023 sắp tới đây.
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Elle (S.H.E) - Trần Gia Hoa: Nữ thần thanh xuân nổi tiếng khắp châu Á
Ai ai cũng biết, Ella sở hữu ngoại hình và cả tính cách cực kỳ giống con trai. Chính vì vậy, khi lên xe hoa với Lại Tư Tường, nhiều người cảm thấy vô cùng bất ngờ với khi Ella trở thành con người khác.
Tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 ở tuổi 41, sắc vóc của Elle không hề thua kém đàn em nào từ vóc dáng đến đường nét sắc sảo trên gương mặt đều cô đều toát lên sắc vóc của một nữ thần.
Từ một cô nàng cá tính này ngày càng trở nên mềm mỏng và dịu dàng hơn rất nhiều. Ella cho biết, lần hẹn hò đầu tiên là do Ella đề nghị trước với bạn trai: "Con gái không nên cành cao, nghĩ mình 'cao cao tại thượng' quá, không thì sẽ khiến người theo đuổi bạn phải sợ hãi".
Trương Gia Nghê: Nhan sắc được ví von "đẹp nhất Diên Hi Công Lược"
Trương Gia Nghê xinh đẹp lộng lẫy hơn sau lùm xùm chồng ngoại tình nổ ra hồi cuối năm ngoái. Không ít ý kiến cho rằng nhan sắc cùng phong thái của cô có bước "lột xác" ấn tượng, từ kiểu nhẹ nhàng trong trẻo trở nên quyến rũ, cuốn hút.
Trương Gia Nghê sinh năm 1987 và hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 đến nay. Vừa bước chân vào làng giải trí, người đẹp đã được chọn làm nàng thơ của Quỳnh Dao trong bộ phim Tân Một thoáng mộng mơ. Nữ diễn viên cũng được yêu thích qua loạt tác phẩm: Tân Hoàn Châu cách cách, Cung tỏa châu liêm, Hiệp khách hành, Tinh trung nhạc phi, Thiên cổ quyết trần…
Trương Gia Nghê được khán giả Việt biết đến nhiều nhất với vai Thuận tần trong Diên Hi công lược (2018), nàng phi tần xinh đẹp nhất hậu cung Càn Long. Nhan sắc không tì vết cùng thần thái hút hồn giúp nữ diễn viên được đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất trong phim
Ngô Thiến: Nữ thần thanh xuân của Bên Nhau Trọn Đời
Ngô Thiến đến với show Đạp Gió 2023 với hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo đúng chuẩn nữ thần thanh xuân. Không sở hữu nét mạnh mẽ, sắc sảo như các tỷ tỷ khác nhưng Ngô Thiến chinh phục khán giả bằng nụ cười thuần khiết, tràn ngập thanh xuân.