Tan chảy với loạt hành động tinh tế của Amber dành cho Chi Pu tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023

Là đại diện Việt Nam đầu tiên và duy nhất tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng thế nên mội "nhất cử, nhất động" của Chi Pu đều được dân tình theo dõi. Kết thúc tập 1, nữ ca sĩ đang đứng ở vị trí thứ 8 với 359 điểm.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội Chi Pu vừa chia sẻ đoạn clip tại show truyền hình xứ Trung cùng lời nhắn nhủ: "Cảm ơn đã nhường em diễn trước".

Chi Pu đã có màn ra mắt gây chú ý ở tập mở màn của chương trình Đạp Gió 2023. Ngoài tiết mục ấn tượng với màn giật váy cực ấn tượng thì Chi Pu cũng cực nổi bật trong các khoảnh khắc hậu trường , không hề bị mờ nhạt dù cô là thí sinh nước ngoài và không biết nói tiếng Trung.

Amber nhường Chi Pu diễn trước.

Ngay lập tức, dân tình "soi" ra người mà hot girl Hà Thành nhắc đến chính là Amber. Theo đó, Chi Pu có mối quan hệ vô cùng thân thiết với idol K-Pop. Khi thấy đại diện Việt Nam diện trang phục khá cồng kềnh, Amber đã chủ động đổi số thứ tự của mình để Chi Pu thi trước.

Chưa dừng lại, idol K-Pop cũng đóng vai trò là "phiên dịch viên" cho Chi Pu khi giao lưu cùng các 'tỷ tỷ' khác. Không những thế, Amber còn luôn quan tâm và thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ của nữ ca sĩ. Về phần mình, Chi Pu bày tỏ sự khen ngợi về hành động tinh tế của thành viên nhóm f(x) và còn nhấn mạnh rất nhiều lần việc yêu thích Amber ngay trên sóng truyền hình.

Tương tác cực 'real' của hai thí sinh ngoại quốc.

Sau khi soi ra loạt chi tiết đáng yêu của cặp đôi, người hâm mộ đã nhanh chóng lập một Super Topic (gọi là Siêu chủ đề) trên Weibo dành cho cặp đôi mang tên Thái Vân Chi Nam. Chữ Vân lấy từ trong tên Lưu Dật Vân của Amber, chữ Chi lấy từ trong tên tiếng Trung của Chi Pu dùng chỉ vẻ đẹp thơ mộng của vùng núi cao tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đều là thí sinh nước ngoài nhưng Amber có thể nói tốt cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh vì là người Mỹ gốc Đài, vì thế mà Chi Pu đã nhanh chóng nhờ Amber làm phiên dịch giúp mình.

Cặp đôi đang là chủ đề nóng trên Weibo Trung Quốc.

Amber vốn có tiếng là thân thiện, lịch sự và nhiệt tình từ khi mới ra mắt cùng f(x) nên tất nhiên chẳng hề từ chối Chi Pu, chưa kể Chi Pu còn thú nhận mình hâm mộ Amber, thích thành viên tomboy này nhất trong chương trình Đạp Gió 2023.