Chi Pu lần đầu tiên trải lòng về những khó khăn khi tham gia 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng'

Được biết, Chi Pu bắt đầu quay từ cuối tháng 3 cho đến hiện tại và Chi Pu phải quay liên tục. Có những quãng nghỉ dài thì Chi Pu mới bay về Việt Nam. Tuy nhiên, phần lớn là Chi Pu ở lại Trung Quốc vì từ đó về đây không có chuyến bay thẳng. Mặt khác, việc ghi hình mỗi tập cũng từ 8 - 10 ngày nên Chi Pu sẽ ở lại Trung Quốc.

Phía Chi Pu cho hay: "Phản ứng của khán giả có rất nhiều, có người ủng hộ nhưng cũng có người không ủng hộ, đến từ những chuyện không mong muốn, cá nhân, lỗi trên sân khấu. Tôi nghĩ nên có những cái nhìn khách quan cho Chi Pu và tôi thấy phản ứng của khán giả dành cho Chi Pu khá tốt".

Thông tin Chi Pu góp mặt trong Đạp gió 2023 được nhiều người ủng hộ. Những ý kiến động viên, ủng hộ là động lực để nữ ca sĩ cố gắng. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều từ khán giả khiến Chi Pu gặp không ít áp lực từ dư luận. Phía Chi Pu cũng phân vân khi tham gia, vừa là cơ hội, vừa là thử thách song xét thấy cơ hội nhiều hơn thử thách nên Chi Pu tham gia.

Cũng theo trang 2Sao, Nhiều chỉ trích đã hướng về Chi Pu, đặc biệt là vấn đề về giọng hát. Nhiều người cho rằng giọng hát của Chi Pu không thể đại diện Việt Nam để so tài với những tên tuổi lẫy lừng ở châu Á được.

Tất nhiên, vẫn tồn tại một bộ phận không ít những bình luận bênh vực Chi Pu. Các ý kiến này chỉ ra chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng không tập trung 100% vào chất lượng giọng hát mà còn suy xét đến khả năng trình diễn, sự sáng tạo trên sân khấu, vũ đạo,...

Các ý kiến này cũng chỉ ra ngoại trừ giọng hát nhiều năm vẫn chưa cải thiện thì khả năng vũ đạo, kỹ năng trình diễn trên sân khấu, các concept dàn dựng của Chi Pu vẫn tốt.

- Ủa nhưng Chi Pu tham gia show này mọi người sợ cái gì nhỉ? Từ đầu tới giờ tiêu chí hát nhảy đều là tạm ổn chứ đâu cần giỏi. Chê cái gì thì chê chứ tìm hiểu chương trình trước khi nói đi!

- Chương trình này mọi người chỉ xem với tâm thế giải trí, xem vì đẹp v…v…. Nên sẽ không yêu cầu cao, xem xét tài năng cao. Với Chi Pu có học thanh nhạc, nên có khi lại hát ổn hơn vài người trong show cơ, dance thì tốt. Nên mình chả hiểu nhục cái gì.

- Bên đấy cũng có đầy idol hát tàm tạm nhưng visual, dance tốt cơ.

Chi Pu liệu có nên nhận được sự ủng hộ lớn hơn từ phía cộng đồng Netizen Việt?

Ngay từ lúc “râm ran” những tin đồn đầu tiên cho đến ngày hôm nay, netizen Việt Nam đã lao vào cuộc tranh cãi nảy lửa với đa phần các ý kiến phản đối, nghi hoặc về khả năng của Chi Pu nếu cô thực sự xuất hiện ở show sống còn này.

Trải qua 1 năm “bết bát” khi loạt dự án lớn Chi Pu tham gia đều có cái kết hẩm hiu, tên tuổi của Chi Pu đã xuống rất thấp trong lòng rất nhiều khán giả tại Việt Nam.

có lẽ vẫn còn quá sớm để chỉ trích và buông lời nặng nề đến Chi Pu trước thông tin cô tham dự Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Rõ ràng, Chi Pu không đến chương trình với một con số 0 mà là kinh nghiệm nhiều năm với những sản phẩm có visual, concept bắt mắt; những “chiêu trò” trên sân khấu tương đối cuốn hút; khả năng vũ đạo hoàn toàn có thể xem là ổn áp,...

Hãy xem, với tư cách là một thí sinh độc lập, ở một đất nước khác, Chi Pu sẽ “tự lực cánh sinh” đi xa đến đâu?