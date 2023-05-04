Tranh cãi clip Chi Pu nói tiếng Trung Quốc tại show đình đám, phía ê-kíp lên tiếng

Sao Việt 04/05/2023 21:26

Đại diện ê-kíp của ca sĩ Chi Pu đã có những phản hồi về việc nữ ca sĩ xuất hiện tại chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng.

Chia sẻ thông tin trên Thanh Niên trước đó, tham gia tranh tài tại show truyền hình thực tế đình đám Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng tại Trung Quốc, Chi Pu gần như phải 'tự thân vận động'. Với nữ ca sĩ và ê-kíp, đây là sự 'liều lĩnh' khi chưa biết đối thủ của mình là ai, các thử thách là gì cùng vốn tiếng Trung hạn hẹ để thi thố.

Trước thềm chương trình lên sóng, đại diện truyền thông của Chi Pu đã tiết lộ nhiều thông tin đặc biệt về quá trình "chinh chiến" của nữ ca sĩ tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4. Được biết sau khi nhận lời tham gia chương trình, Chi Pu dành hầu hết thời gian ở Hồ Nam (Trung Quốc) để sinh hoạt, tập luyện và ghi hình từ tháng 3.2023. Đặc biệt, Chi Pu hầu như phải "tự lực cánh sinh" trong việc giao tiếp, tập luyện và dàn dựng tiết mục cùng các đồng đội do ban tổ chức Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng không cho phép ê-kíp riêng của nghệ sĩ can thiệp sâu vào quá trình dự thi của các "tỷ tỷ".

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Chi Pu thân thiết bên Elle Trần Gia Hoa trong hậu trường. Được biết cô sẽ hát tiếng Việt trong tập mở màn. Ảnh: Internet

Mới đây, đoạn clip cô tự giới thiệu bằng tiếng Trung Quốc trong show này gây chú ý.

Trong đoạn clip, Chi Pu xuất hiện với thần thái rạng rỡ, tự tin giới thiệu về bản thân trước khán giả quốc tế. Đáng nói, sau khi gửi lời chào bằng tiếng Việt, người đẹp không ngần ngại trổ tài nói tiếng Trung Quốc. Nội dung được tạm dịch như sau: "Xin chào, tôi là Chi Pu. Hẹn gặp bạn tại Mango TV. Chúng ta sẽ cùng nhau "đạp gió" nhé".

Tuy nhiên, đoạn clip trên đã gây ra không ít tranh cãi từ khán giả Việt. Nhiều ý kiến cho rằng Chi Pu phát âm chưa chuẩn và thiếu tự nhiên. Song cũng có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ là người Việt nên phát âm như thế "đã ổn rồi".

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Hình ảnh Chi Pu trong chương trình (Ảnh: Chụp màn hình).

Chiều 4/5, đại diện ê-kíp của ca sĩ Chi Pu đã có những phản hồi về việc nữ ca sĩ xuất hiện tại chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng.

Chia sẻ việc Chi Pu nói tiếng Trung Quốc, phía ê-kíp cho biết trước khi nhận được lời mời tham gia chương trình, Chi Pu đã có khoảng thời gian tự học tiếng Trung Quốc qua các ứng dụng ngôn ngữ. Khả năng sử dụng tiếng Trung Quốc hiện tại của Chi Pu chỉ dừng ở mức "biết một số từ thông dụng để giao tiếp cơ bản".

"Hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn cởi mở hơn khi Chi Pu sử dụng tiếng Trung Quốc. Việc Chi Pu tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng tương tự như việc có nghệ sĩ nước ngoài nói tiếng Việt tại một chương trình nào đó của Việt Nam. Đương nhiên họ sẽ có những bỡ ngỡ và chưa hoàn thiện trong cách giao tiếp. Hoặc thậm chí khán giả Việt phải "căng tai" nghe họ nói gì. Trước đó, Chi Pu cũng từng hát cover bằng tiếng Trung Quốc, đa phần khán giả nước bạn nhận định là Chi Pu phát âm khá dễ nghe", phía ê-kíp chia sẻ thông tin trên Dân trí.

Tranh cãi clip Chi Pu nói tiếng Trung Quốc tại show đình đám, phía ê-kíp lên tiếng - Ảnh 3
Chi Pu có hình ảnh đẹp trong chương trình. Ảnh: Internet

Ê-kíp phản hồi: "Các phần chia sẻ của Chi Pu đều được nhà sản xuất chương trình biên tập kỹ trước khi cho lên sóng, nghĩa là biên tập viên cảm thấy phần phát âm của Chi Pu đã ổn thì mới duyệt để phát sóng, nếu không ổn thì sẽ cho quay lại".

Tranh cãi clip Chi Pu nói tiếng Trung Quốc tại show đình đám, phía ê-kíp lên tiếng - Ảnh 4
 

 

Tranh cãi clip Chi Pu nói tiếng Trung Quốc tại show đình đám, phía ê-kíp lên tiếng - Ảnh 5

Chi Pu được fan Trung Quốc khen ngợi về vũ đạo, ngoại hình đẹp và kỹ năng làm chủ sân khấu. Ảnh: Internet

Phía Chi Pu nói thêm: "Với lịch trình hoạt động dày đặc như hiện tại, Chi Pu khó có thời gian để trau dồi tiếng Trung Quốc một cách cẩn thận. Tuy nhiên, bằng một cách tình cờ nào đó, cô ấy vẫn mày mò tự học hằng ngày qua các ứng dụng hỗ trợ. Nhờ vậy mà Chi Pu đỡ bỡ ngỡ hơn khi sử dụng tiếng Trung Quốc tại chương trình".

Trước đó, trong trailer giới thiệu chương trình, Chi Pu là ca sĩ duy nhất không nói tiếng Trung Quốc khi chào khán giả. Hiện tại, giọng ca Anh ơi ở lại đang cố gắng trau dồi tiếng Trung Quốc để có thể giao tiếp với người hâm mộ.

 

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Từ khóa:   Chi Pu Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng Chi Pu đạp gió

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