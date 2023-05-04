Thả dáng trên bãi biển sau 4 tháng sinh, bà xã Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ tăng sương sương 25kg và giảm cân thành công ‘vạn người mê’

"Bầu tăng sương sương 25kg và giảm cân thành công", Khánh Vy chia sẻ. Sau 4 tháng sinh nở, bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã tự tin khoe dáng thon gọn. Cô cũng tiết lộ cách giảm hơn 20kg là hạn chế ăn tinh bột. Ngoài ra, Khánh Vy còn hài hước cho biết lý do lấy lại được vóc dáng vì thức đêm chăm con trong suốt 4 tháng.

Mới đây, cô nàng Huỳnh Khánh Vy (bà xã Phan Mạnh Quỳnh ) đã chia sẻ ảnh dạo biển hé lộ vóc dáng thật của cô sau sinh. Thông qua đó, cô đã khoe đôi chân dài miên man và đặc biệt vóc dáng thon gọn của mẹ một con khiến ai cũng phải mê. Ấy thế nhưng Khánh Vy tiết lộ khi bầu cô đã tăng 25kg và đã giảm cân khá thành công.

Có bạn trai là người nổi tiếng, giàu có nhưng Khánh Vy vẫn tự chủ kinh tế, cô có công việc kinh doanh riêng và khá thành công. Lướt trang cá nhân của Khánh Vy cũng dễ dàng nhận ra cô là tay chơi đồ hiệu, thường xuyên đi du lịch sang chảnh. Cuộc sống của vợ sắp cưới Phan Mạnh Quỳnh khá thoải mái, đầy đủ mọi thứ từ vật chất đến tình cảm. Ngoài ra, Khánh Vy cũng là cô gái có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội khi trang cá nhân có hơn 160 nghìn người theo dõi.

Được biết, Khánh Vy - bà xã Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1994 tại Khánh Hoà, cô có công việc kinh doanh online tại TP.HCM. Ngoài ra, Khánh Vy còn làm người mẫu tự do, từng xuất hiện trong MV của bạn trai, ca sĩ Đức Phúc, Only C.Khánh Vy sở hữu 3 vòng nóng bỏng, chiều cao ấn tượng và khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Không chỉ chiếm spotlight mỗi khi đi sự kiện cùng chồng sắp cưới, nhan sắc đời thường của gái xinh sinh năm 1994 cũng khiến dân tình trầm trồ.

Vào năm 2018, Phan Mạnh Quỳnh đã cầu hôn Khánh Vy trong chuyến du lịch biển.

Sau 4 tháng sinh nở, Khánh Vy đã gần như lấy lại vóc dáng thon gọn. Ảnh: Internet

Phan Mạnh Quỳnh và bà xã được nhận xét là 2 "vựa muối" cực mặn. Màn tương tác của cả hai khiến khán giả cười không ngớt. Trước đó, Màn tương tác của cả hai khiến khán giả cười không ngớt.

Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào năm 2015. Sau gần 2 năm về chung một nhà, Phan Mạnh Quỳnh và bà xã vui mừng chào đón thành viên mới vào tháng 1/2023. Được biết, con gái của cặp đôi có tên thân mật là bé Ốc.

Phan Mạnh Quỳnh từng chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Hiện tại, tôi thấy tình cảm hai đứa đang ngày càng tốt hơn, đặc biệt là khi bà xã có bầu thì tự nhiên sự kết nối càng cao. Nhìn thấy cơ thể vợ thay đổi từng ngày từ khi mang bầu, tôi rất xúc động. Tính tôi không phải lúc nào cũng là người hiền hòa, cũng có lúc dễ nổi nóng. Nhiều khi bà xã cáu gắt khó chịu như một hiện tượng bình thường lúc phụ nữ mang thai". Sau nhiều năm, cặp đôi có hôn nhân hạnh phúc.

Hai 'vựa muối' của showbiz Việt. Ảnh: Internet

Nam nhạc sĩ thường xuyên khiến khán giả cười nắc nẻ khi diễn show hay dẫn dắt câu chuyện theo hướng không ai ngờ. Đây cũng là biệt tài mới được “khai phá” của Phan Mạnh Quỳnh, khiến anh ngày càng được khán giả yêu mến hơn bên cạnh những ca khúc làm nên tên tuổi.

Cặp đôi kết hôn sau nhiều năm hẹn hò. Ảnh: Internet

Như lần trước đó, chỉ là giới thiệu bài hát nhưng Phan Mạnh Quỳnh lại có cách dẫn chuyện khá "cồng kềnh" và hài hước. Anh nói: "Lâu rồi Quỳnh mới lên Đà Lạt. Tại mới có em bé nên đây mới là show chủ đề Tiếng hát sau sinh. Chẳng có gì vất vả bằng chăm con đâu ạ. Cũng giống như những đứa trẻ khác, con của Quỳnh thì nó cũng cơ bản lắm, cứ đói là khóc, nhưng trên cuộc đời này đâu phải chỉ mỗi khóc vì đói ăn thôi đâu, mà còn khóc vì cái khác nữa.

Sau đây mời quý khán giả nghe bài Khi người yêu mình khóc!". Nam nhạc sĩ đưa khán giả đi từ Đà Lạt cho đến việc chăm em bé vừa mới sinh. Từ việc đói là khóc lại dẫn sang "triết lý" của việc khóc trong cuộc sống!

Pha mở bài đầy mặn mòi của Phan Mạnh Quỳnh được cho là “hợp trend” khi câu chuyện khóc lóc của Trấn Thành vẫn chưa hạ nhiệt khiến khán giả rần rần.